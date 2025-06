Kryptokurse am Mittwochmittag

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag

Um 12:26 ist Bitcoin 107.016,00 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Mittag 0,94 Prozent höher als am Vortag (107.016,00 US-Dollar).

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,1 Prozent aufweist und bei 13,62 EUR notiert.

Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 5,64 Prozent auf 479,32 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 453,73 US-Dollar.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach unten. Ethereum verliert -0,81 Prozent auf 2.426,49 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.446,42 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 12:26 notiert der Litecoin-Kurs -0,12 Prozent schwächer bei 84,69 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 84,79 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Mittwochmittag lag der Ripple-Kurs bei 2,187 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 2,190 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Cardano-Kurs um -1,63 Prozent auf 0,5777 US-Dollar. Gestern war Cardano noch 0,5872 US-Dollar wert.

Zudem legt Monero zu. Um 1,02 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 12:26 auf 317,26 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 314,05 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Mittwochmittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1591 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1634 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0050 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0051 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Stellar mit einem Abschlag. Um 12:26 notiert der Stellar-Kurs -2,08 Prozent schwächer bei 0,2435 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,2486 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Mittwochmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0051 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0054 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Dash-Kurs um -0,26 Prozent auf 20,04 US-Dollar. Am Vortag notierte Dash bei 20,09 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss NEO Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der NEO-Kurs um -1,37 Prozent auf 5,554 US-Dollar. Am Vortag standen noch 5,631 US-Dollar an der Tafel.

