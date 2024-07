Warum der CrowdStrike-Ausfall Bitcoin in die Karten gespielt hat

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den letzten Tagen gab es kein Vorbeikommen an der Nachricht, dass ein fehlerhaftes Update von CrowdStrike Windows-Computer auf der ganzen Welt lahmgelegt hat. Die Folgen waren katastrophal. Das Update hat zu weltweiten IT-Ausfällen geführt. Der Blackout, auf den sich viele seit Jahren vorbereiten, ist damit schon fast eingetreten. Sobald das Update installiert wurde, haben Rechner nur noch Blue Screens angezeigt, weshalb Krankenhäuser, Flughäfen, Krankenhäuser und viele Unternehmen weltweit stillstanden. Bitcoin ist der Totalausfall allerdings zugute gekommen.

Auch Banken betroffen

Flughäfen meldeten ewige Wartezeiten, da die Fluggäste manuell eingecheckt werden mussten, Krankenhäuser gingen in den Notbetrieb über, einige Unternehmen mussten zusperren und auch der Zahlungsverkehr wurde durch den Ausfall der Banken teilweise lahmgelegt. Und genau das ist auch der Grund, warum der Ausfall Bitcoin zugute gekommen ist. Die Kryptowährung, die auf Dezentralität setzt, war von den Problemen natürlich nicht betroffen.

Die Tatsache, dass der globale IT-Ausfall ausgerechnet durch ein Unternehmen ausgelöst wurde, das für Cyber Security steht, ist an Ironie wohl kaum zu übertreffen. Um die finale Schadenssumme zu beziffern, wird es wohl noch eine Weile dauern.

Bitcoin überzeugt mit Dezentralität

Der Ausfall wirft natürlich einige Fragen auf. CrowdStrike ist offenbar für die Sicherheit zahlreicher Unternehmen auf der ganzen Welt verantwortlich, sodass ein Problem bei einem einzigen Unternehmen einen solchen Schaden auslösen kann. Banken, die vom fehlerhaften Update betroffen waren, waren lahmgelegt. Die Bitcoin-Blockchain ist dagegen durch ein dezentrales Peer-to-Peer-Netzwerk gestützt. Wenn hier einer der Miner durch schadhafte oder fehelerhafte Software ausfallen sollte, übernehmen die anderen Miner, die über die ganze Welt verteilt sind. Diese Stärke von Bitcoin hat sich auch schnell im Kurs widergespiegelt.

(Bitcoin Kursentwicklung in den letzten 7 Tagen – Quelle: Coinmarketcap)

Während zahlreiche Banken versagt haben, war es über Bitcoin nach wie vor möglich, Zahlungen durchzuführen. Ereignisse wie diese schaffen auch wieder Bewusstsein dafür, dass die Dezentralität der Kryptowährungen ein enormer Vorteil ist, da eine Handvoll Unternehmen wie CrowdStrike, Google, Amazon oder Apple enormen Einfluss haben und dieses System extrem anfällig ist, wie sich zeigt.

Der Ausfall durch das CrowdStrike-Update dürfte dem Kryptomarkt also in die Karten gespielt haben, wodurch die bullishen Kursziele von weit mehr als 100.000 Dollar für Bitcoin auch umso wahrscheinlicher werden. Die bullishe Stimmung rund um Bitcoin wirkt sich aber auch auf den restlichen Markt positiv aus, wobei die Kurse zahlreicher Altcoins explodieren und auch im ICO des neuen Pepe Unchained kennen Anleger derzeit kein Halten mehr.

