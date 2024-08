Weitere Korrektur am Kryptomarkt befürchtet, während dieser Coin durch die Decke geht!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Zeiten, um in Kryptowährungen zu investieren, waren schon mal besser. Dasselbe trifft auch auf den Aktienmarkt zu. Rezessionsängste machen sich seit einigen Wochen unter Anlegern breit und einige Daten deuten darauf hin, dass auch in Zukunft noch turbulente Zeiten bevorstehen könnten. Bitcoin gelingt es nicht, die 60.000 Dollar Marke nachhaltig zu übersteigen und unter diesen Bedingungen zeigen auch die meisten Altcoins weiterhin Schwäche. Pepe Unchained widersetzt sich dem Trend und explodiert in der Zwischenzeit.

Schwierige Bedingungen

Derzeit sind die Umstände am Kryptomarkt alles andere als einfach. Auf der einen Seite deutet vieles darauf hin, dass die Kurse bald steigen könnten, auf der anderen Seiten droht einiges aus dem Ruder zu laufen. Die Wirtschaftsleistung in den USA lässt nach, die Situation zwischen dem Iran und Israel könnte jederzeit weiter eskalieren und die US-Regierung hat erneut 10.000 Bitcoin an Coinbase Prime transferiert, vermutlich mit der Absicht, diese zu verkaufen.

Bisher hat jeder Verkauf von Bitcoin durch die US-Regierung zu einem anschließenden Kursrutsch geführt, da Anleger befürchten, dass die USA alle ihre 200.000 Bitcoin im Wert von 11 Milliarden Dollar verkaufen werden. Es könnte also noch eine ganze Weile dauern, bis es für Bitcoin und Co. wieder bergauf geht. Währenddessen kennen Anleger beim neuen Pepe Unchained ($PEPU) kein Halten mehr. Die Nachfrage explodiert und das hat auch seine Gründe.

Pepe Unchained: Erster Meme Coin mit Layer 2 Lösung für Ethereum

Pepe Unchained ($PEPU) ist offensichtlich an PEPE angelehnt, einen der erfolgreichsten Meme Coins überhaupt. Allerdings ist $PEPU nicht nur eine weitere Kopie, der neue Coin bringt eine Besonderheit mit sich. Pepe Unchained bringt einen eigene Blockchain, die eine Layer 2 für Ethereum darstellt und das Ethereum-Ökosystem dadurch erweitert. Günstigere und schnellere Transaktionen könnten schon bald zahlreiche Entwickler auf die PEPU-Chain locken.

(Pepe Unchained ICO – Quelle: Pepe Unchained Website)

Das Konzept eines Meme Coins, der mit einer eigenen Blockchain ausgestattet ist, begeistert Anleger. Innerhalb kürzester Zeit wurden Token im Wert von fast 9 Millionen Dollar verkauft, obwohl $PEPU noch gar nicht an den Kryptobörsen gehandelt wird. Anleger wollen von Anfang an dabei sein, wenn sich rund um Pepe Unchained bald ein ganzes Ökosystem entwickeln könnte. Analysten vermuten, dass der Kurs schnell um ein Vielfaches steigen könnte, wenn sich die PEPU-Chain durchsetzen sollte. Nicht oft ergibt sich die Gelegenheit, in einen Coin mit eigener Blockchain von Anfang an zu investieren. Außerdem spricht auch ein weiterer Punkt für eine mögliche Kursexplosion.

Staking-Funktion mit hoher Rendite

Neben der neuen Blockchain, mit der Pepe Unchained das Ethereum-Ökosystem erweitert, spricht auch ein weiterer Punkt für eine mögliche Kursexplosion von $PEPU. Die $PEPU-Token können gestakt werden und so ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token einbringen, wie man da auch von anderen Proof of Stake Coins kennt. Allerdings ist die APY (jährliche Rendite) bei $PEPU überdurchschnittlich hoch, da von Anfang an ein Teil des Gesamtangebots für Staking Rewards reserviert wurde, der nun über die nächsten 2 Jahre ausgezahlt wird.

(Pepe Unchained Staking Dashboard – Quelle: Pepe Unchained Website)

Die Staking-Rendite wird dynamisch anhand der Anzahl der Token im Pool berechnet. Je mehr Token im Pool sind, desto niedriger die APY, weshalb vor allem am Anfang noch eine sehr hohe Rendite möglich ist. Derzeit liegt die APY noch bei 222 %, was dazu geführt hat, dass schon über 720 Millionen Token in den Staking Pool eingezahlt wurden. Gestakte Token können erst eine Woche nach dem Handelsstart an den Börsen frühestens verkauft werden, wenn Anleger sie nicht länger staken wollen. Das führt dazu, dass das Angebot beim Handelsstart begrenzt ist, wodurch eine Kursexplosion umso wahrscheinlicher wird, da die Nachfrage das Angebot dadurch schnell übersteigen könnte.

