Wie viel Anleger mit einem SHIBA INU-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

Profitables SHIB-Investment?

So viel hätten Anleger mit einem frühen SHIBA INU-Investment verlieren können.

Am 21.08.2024 lag der Kurs von SHIBA INU bei 0,000014 USD. Bei einem SHIB-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 70.972.320,79 SHIBA INU in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 877,22 USD, da sich der Wert eines Coins am 21.08.2025 auf 0,000012 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 12,28 Prozent.

Am 22.06.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,000011 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,000033 USD und wurde am 04.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net