Frühe Investition

Wie viel Wert mit einer Investition in Aptos von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

24.08.25 11:03 Uhr
Vor Jahren in Aptos eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Devisen
APT/USD (Aptos-US-Dollar)
4,6243 USD -0,1261 USD -2,65%
Am 23.08.2024 lag der Kurs von Aptos bei 7,103 USD. Bei einer APT-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,08 Aptos in seinem Depot. Da sich der Kurs von APT-USD gestern auf 4,750 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 66,88 USD wert. Damit wäre das Investment 33,12 Prozent weniger wert.

Bei 3,925 USD erreichte APT am 22.06.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 06.12.2024 stieg Aptos auf ein 52-Wochen-Hoch bei 14,70 USD.

Redaktion finanzen.net

