APA ots news: FMA-Bericht: Austro-Investmentfonds wachsen im 2. Quartal um...

Wien (APA-ots) - Das verwaltete Vermögen österreichischer Investmentfonds
ist im
zweiten Quartal 2025 um 2,1 % bzw. 4,7 Mrd. gestiegen und hat mit
232,5 Mrd. einen neuen historischen Höchststand erreicht. Dies geht
aus dem heute veröffentlichten Quartalsbericht Asset Management der
österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) hervor.
Der Zuwachs ist auf Nettozuflüsse in den meisten Fondskategorien
sowie auf die positive Entwicklung an den globalen Finanzmärkten
zurückzuführen - trotz eines turbulenten Starts ins Quartal im April.
Mischfonds bleiben Spitzenreiter
Mit einem verwalteten Vermögen von 105,4 Mrd. (+1,3 %) sind
Mischfonds weiterhin die größte Fondskategorie in Österreich. Es
folgen:
- Rentenfonds: 64,4 Mrd. (+2,4 %)
- Aktienfonds: 48,3 Mrd. (+4,6 %)
- Immobilienfonds: 7,5 Mrd. (-2,4 %)
Nachhaltigkeitsfonds gemäß Artikel 8 und 9 SFDR stiegen ebenfalls um
2,2 % auf einen neuen Rekordwert von 115,5 Mrd.
Nettomittelzuflüsse im zweiten Quartal
Die insgesamt 2.099 zum Vertrieb zugelassenen österreichischen Fonds
verzeichneten im Zeitraum April bis Juni Nettozuflüsse von 2,4 Mrd.
Die größten Beiträge kamen von:
- Aktienfonds: +1,2 Mrd.
- Rentenfonds: +692 Mio.
- Mischfonds: +649 Mio.
Demgegenüber standen Nettomittelabflüsse bei Immobilienfonds in Höhe
von 205 Mio.
Alle weiteren Zahlen, Daten und Fakten finden Sie im Quartalsbericht
Asset Management der FMA
