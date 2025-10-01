DAX23.829 -0,2%ESt505.516 -0,3%Top 10 Crypto15,94 +0,6%Dow46.398 +0,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin98.102 +1,0%Euro1,1761 +0,2%Öl66,17 -1,3%Gold3.892 +0,9%
APA ots news: FMA-Bericht: Austro-Investmentfonds wachsen im 2. Quartal um...

01.10.25 09:53 Uhr

APA ots news: FMA-Bericht: Austro-Investmentfonds wachsen im 2. Quartal um 2,1% auf Rekordstand von 232,5 Mrd.

Aktien-, Renten- und Mischfonds im Plus, auch

Nachhaltigkeitsfonds nach Art. 8/9 SFDR verzeichnen Zuwächse

Wien (APA-ots) - Das verwaltete Vermögen österreichischer Investmentfonds

ist im

zweiten Quartal 2025 um 2,1 % bzw. 4,7 Mrd. gestiegen und hat mit

232,5 Mrd. einen neuen historischen Höchststand erreicht. Dies geht

aus dem heute veröffentlichten Quartalsbericht Asset Management der

österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) hervor.

Der Zuwachs ist auf Nettozuflüsse in den meisten Fondskategorien

sowie auf die positive Entwicklung an den globalen Finanzmärkten

zurückzuführen - trotz eines turbulenten Starts ins Quartal im April.

Mischfonds bleiben Spitzenreiter

Mit einem verwalteten Vermögen von 105,4 Mrd. (+1,3 %) sind

Mischfonds weiterhin die größte Fondskategorie in Österreich. Es

folgen:

- Rentenfonds: 64,4 Mrd. (+2,4 %)

- Aktienfonds: 48,3 Mrd. (+4,6 %)

- Immobilienfonds: 7,5 Mrd. (-2,4 %)

Nachhaltigkeitsfonds gemäß Artikel 8 und 9 SFDR stiegen ebenfalls um

2,2 % auf einen neuen Rekordwert von 115,5 Mrd.

Nettomittelzuflüsse im zweiten Quartal

Die insgesamt 2.099 zum Vertrieb zugelassenen österreichischen Fonds

verzeichneten im Zeitraum April bis Juni Nettozuflüsse von 2,4 Mrd.

Die größten Beiträge kamen von:

- Aktienfonds: +1,2 Mrd.

- Rentenfonds: +692 Mio.

- Mischfonds: +649 Mio.

Demgegenüber standen Nettomittelabflüsse bei Immobilienfonds in Höhe

von 205 Mio.

Alle weiteren Zahlen, Daten und Fakten finden Sie im Quartalsbericht

Asset Management der FMA

Rückfragehinweis:

FMA-Mediensprecher

Boris Gröndahl

Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0050 2025-10-01/09:48