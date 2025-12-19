DAX24.199 ±0,0%Est505.738 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,66 +4,3%Nas23.006 +1,4%Bitcoin75.055 +2,9%Euro1,1718 -0,1%Öl59,54 -0,3%Gold4.326 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 TUI TUAG50 Bayer BAY001 Micron Technology 869020 Amazon 906866 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfallstag: DAX stabil -- Asiens Börsen in Grün -- Bank of Japan erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, PUMA, Nike, FedEx im Fokus
Top News
Micron Technology-Aktie weiter stark: Neue Analysten-Euphorie nach positiver Bilanz Micron Technology-Aktie weiter stark: Neue Analysten-Euphorie nach positiver Bilanz
Großer Verfallstag an den Terminbörsen: DAX bewegt sich nahe der Nulllinie Großer Verfallstag an den Terminbörsen: DAX bewegt sich nahe der Nulllinie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

APA ots news: Liquiditätsmanagement bei Investmentfonds: FMA erläutert neue...

19.12.25 10:21 Uhr

APA ots news: Liquiditätsmanagement bei Investmentfonds: FMA erläutert neue EU-Regeln für Asset Manager

Wer­bung

FMA präzisiert Erwartungen der neuen AIFMD II in einer neuen

Ausgabe "Reden wir über Aufsicht"

Wien (APA-ots) - Investmentfonds müssen künftig noch robuster gegen

Liquiditätsrisiken

aufgestellt sein: Die Finanzmarktaufsicht (FMA) legt in der aktuellen

Ausgabe ihrer Reihe "Reden wir über Aufsicht" konkrete Erwartungen an

das Liquiditätsmanagement von Asset Managern fest. Im Fokus stehen

Wer­bung

die neuen Vorgaben der EU-Richtlinie AIFMD II, die ab 16. April 2026

verpflichtend umzusetzen sind.

Stärkung von Widerstandsfähigkeit und Anlegerschutz

Mit den neuen Regelungen werden Asset Manager verpflichtet,

mindestens zwei zusätzliche Liquiditätsmanagement-Instrumente (LMTs)

auszuwählen, zu kalibrieren und bei Bedarf zu aktivierentransparent

Wer­bung

zu dokumentieren. Ziel ist es, die Widerstandsfähigkeit von Fonds in

Stresssituationen zu erhöhen und den Schutz der Anleger:innen zu

stärken. Die FMA betont die Bedeutung klarer Aktivierungskriterien,

umfassender Dokumentation und einer proaktiven Kommunikation mit

Anleger:innen.

Praxisbeispiele und neue Instrumente

Die Publikation illustriert anhand aktueller Praxisbeispiele die

Relevanz eines flexiblen und vorausschauenden Liquiditätsmanagements.

Neben etablierten Instrumenten wie Suspendierung und Side Pockets

müssen künftig quantitative weitere LMTs wie Rücknahmebeschränkungen

und/oder Anti-Dilution Tools eingesetzt werden.

Transparenz und laufende Überprüfung

Die Wirksamkeit und Eignung der eingesetzten LMTs sind regelmäßig zu

überprüfen und bei Bedarf anzupassen. Ein effektiver Austausch mit

Depotbanken sowie eine verständliche Information der Anleger:innen

stehen im Zentrum der neuen Anforderungen.

Europäische Harmonisierung und Good Practices

Die neuen Vorgaben schaffen einen europaweit einheitlicheren Rahmen

und erhöhen die Anforderungen an das Liquiditätsmanagement von

Investmentfonds. Die FMA setzt klare Erwartungen an Asset Manager

hinsichtlich Auswahl, Kalibrierung, Aktivierung und Kommunikation von

LMTs undempfiehlt Anleger:innen, vor dem Kauf eines Fonds die

gewählten LMTs und deren Auswirkungen sorgfältig zu prüfen und

grundsätzlich diversifiziert zu investieren.

Die vollständige Ausgabe "Reden wir über Aufsicht:

Liquiditätsmanagement für Investmentfonds" steht ab sofort auf der

Website der FMA zum Download bereit.

Rückfragehinweis:

Finanzmarktaufsicht (FMA)

Boris Gröndahl

Telefon: +43 676 8824 9995

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0044 2025-12-19/10:15