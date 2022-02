SJB FondsEcho. Fidelity Sustainable Asia Equity Fund.

Nachhaltigkeit. Asiatisch.

Länder wie China oder Singapur gehen voran und streben eine Führungsrolle in der Weltwirtschaft an - perspektivisch werden Megatrends wie Urbanisierung, Demografie und Digitalisierung die wirtschaftliche Entwicklung in Asien beflügeln.

Von diesem Schwenk zur vermehrten Nachhaltigkeit am asiatischen Aktienmarkt können Investoren mit dem Fidelity Sustainable Asia Equity Fund profitieren. FondsManager Dhananjay Phadnis wählt unter besonderer Beachtung der ESG-Kriterien die aussichtsreichsten Titel der asiatischen Region aus und verzichtet dabei bewusst auf Unternehmen, die in Sachen Nachhaltigkeit schlecht abschneiden. Der ehemals als Fidelity South East Asia bzw. Fidelity Asia Focus bekannte Aktienfonds investiert bereits seit 1990 in asiatische Titel (ohne Japan) und hat eine Region mit junger Bevölkerung und konsumfreudiger Mittelschicht zum Anlageuniversum. Der erfahrene Marktstratege Phadnis tätigt Anlagen in verantwortungsvoll geführte Firmen, die gute oder sich verbessernde Umwelt- und Sozialstandards (ESG) aufweisen - und zwar nach hauseigenen Kriterien wie auch nach MSCI-Analysen. Schon seit 2019 sind ESG-Faktoren Teil des Anlageprozesses, seit Februar 2021 verfolgt der Fidelity-Fonds ausdrücklich eine Nachhaltigkeitsstrategie. Die neue Ausrichtung passt gut zu der Innovationsbegeisterung, die die asiatischen Konsumenten auszeichnet: Die Haltung zu innovativer Technik und Digitalisierung ist hier eine andere, weit positivere als in Europa.

Die gesteigerte Wachstumsfantasie asiatischer Aktien, die sich insbesondere in den Bereichen Infrastruktur, Konsum und Technologie zeigt, macht den Fidelity Sustainable Asia Equity Fund A USD (WKN 973276, ISIN LU0048597586) zum attraktiven Anlageobjekt. Als Benchmark des Fonds, der einen klaren Fokus auf Nachhaltigkeit legt und aktuell über ein FondsVolumen von 3,45 Milliarden Euro verfügt, wird der MSCI AC Asia ex Japan Index (Net) verwendet. Seit seiner Auflegung ist es dem Fidelity-Produkt mit seiner ausgewogenen Kombination asiatischer Dividendentitel gelungen, diesen Vergleichsindex nachhaltig zu übertreffen. Die kumulierte Wertentwicklung von +1.268,8 Prozent in der FondsWährung US-Dollar liegt klar oberhalb der des MSCI-Referenzindex, der lediglich eine Performance von +671,1 Prozent auf USD-Basis generieren konnte. Wie sieht die so erfolgreiche Anlagestrategie von FondsManager Phadnis im Detail aus?

FondsStrategie. Bottom-up-Ansatz. Verfolgt.

FondsPortfolio. China. Führend.

FondsVergleichsindex. Korrelation. Ausgeprägt.

FondsRisiko. Beta-Werte. Ausgeglichen.

Der Fidelity Sustainable Asia Equity Fund strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an und investiert schwerpunktmäßig in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in Asien (ohne Japan) notiert sind. Im Zuge der auf Nachhaltigkeit konzentrierten Strategie werden mindestens 70 Prozent des FondsVermögens in Wertpapiere investiert, die als nachhaltig gelten. Zu diesem Zweck wird der Fonds laufend eine Vielzahl von ökologischen und sozialen Anforderungen berücksichtigen, zu denen beispielsweise Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Produktsicherheit, Lieferketten, Gesundheit und Sicherheit sowie die Menschenrechte gehören. FondsManager Dhananjay Phadnis verfolgt mit seinem Team einen Bottom-up-Ansatz, der auf Nachhaltigkeitsprinzipien fußt und qualitativ hochwertige Wachstumsaktien mit nachhaltigen Renditen ermittelt. Sein besonderer Fokus liegt auf Titeln, die vom Markt falsch bewertet werden oder deren Potenzial nicht erkannt wird. Bei seinen Investments nutzt der Marktstratege einen strukturierten und wiederholbaren Prozess, der darauf abzielt, liquide Wachstumswerte mit hoher Qualität ausfindig zu machen, die ein Potenzial für starke Renditen besitzen. Präferiert werden Marktführer in Segmenten mit ausgeprägten Eintrittsbarrieren, stabilen Erträgen und geringen regulatorischen Risiken sowie Firmen mit unterschätztem langfristigen Potenzial und sich verbessernden wirtschaftlichen Kerndaten. Der Fonds zielt darauf ab, eine bessere CO2-Bilanz als der breitere Markt zu erreichen, und darf auch in Unternehmen investieren, die ihre Nachhaltigkeitsmerkmale nachweislich verbessern. Typischerweise stellt Phadnis ein breit diversifiziertes Portfolio von 50 bis 70 Einzeltiteln zusammen, mit dem Anleger als Kerninvestment in Asien gut aufgestellt sind. Welche Länder- und Sektorenschwerpunkte setzt er in seinem Fonds?In der Länderallokation des Fidelity Sustainable Asia Equity Fund liegt die Volksrepublik China mit 33,0 Prozent Anteil am FondsVermögen auf Platz eins. Deutlich dahinter folgt Südkorea, wo 15,0 Prozent der FondsBestände investiert sind. Auf dem dritten Platz der Länderaufteilung des Asienfonds liegt Indien mit 14,0 Prozent des FondsVolumens. Aktien aus Hongkong besitzen einen Portfolioanteil von 11,3 Prozent, Dividendentitel aus Taiwan sind mit 10,8 Prozent gewichtet. FondsBestände in Indonesien (4,4 Prozent), Singapur (2,2 Prozent) und in Thailand (2,0 Prozent) runden das Länderportfolio des Fidelity-Produktes ab. Die Liquiditätsquote liegt per Ende Dezember bei 3,5 Prozent. Welche Sektorengewichtung nimmt FondsManager Phadnis vor? In der Branchenallokation des Fidelity-Fonds liegen Finanzunternehmen mit 28,5 Prozent Anteil am FondsVermögen auf dem ersten Platz. Titel der Informationstechnologie bringen es auf einen Anteil von 27,7 Prozent, der Sektor der Verbrauchsgüter ist mit 16,2 Prozent im Portfolio gewichtet. Das Branchenengagement im Bereich der Kommunikationsdienstleister liegt bei 6,5 Prozent, Gesundheitswerte decken 4,9 Prozent des FondsVolumens ab. Nur unterdurchschnittlich ist die Gewichtung des Asienfonds im Sektor der Grundbedarfsgüter (4,4 Prozent) sowie bei Aktien aus dem Industriebereich (2,6 Prozent). Bei den Einzelwerten ist Asienstratege Phadnis ganz besonders vom Halbleiterproduzenten Taiwan Semiconductor Manufacturing überzeugt, dessen Gewichtung als größte Einzelposition bei 9,0 Prozent liegt. Positive Performancebeiträge für das Portfolio lieferten zuletzt auch die südkoreanischen Technologieunternehmen Samsung Electronics und SK Hynix, die ebenfalls unter den Top 10 des Fidelity-Fonds zu finden sind. Ausgewählte Finanzwerte wie der Hongkonger Versicherer AIA Group sowie die indische Axis Bank runden die Top-Holdings des Asien-Produktes ab.Für unsere unabhängige SJB FondsAnalyse haben wir den Fidelity Sustainable Asia Equity Fund dem MSCI AC Asia ex Japan USD NETR als Benchmark gegenübergestellt. Das Ergebnis der Korrelationsanalyse mit dem breit gestreuten Aktienindex für Titel aus dem asiatischen Raum (ohne Japan) zeigt eine ausgeprägte Übereinstimmung. Mit 0,95 liegt die Korrelation über drei Jahre auf einem hohen Niveau, für ein Jahr fällt sie mit 0,83 kaum geringer aus. Die Kursentwicklung von Fonds und Benchmark verläuft weitgehend im Einklang, wie auch der Blick auf die Kennzahl R² beweist. Diese liegt für drei Jahre bei 0,91, über ein Jahr nimmt sie einen Wert von 0,62 an. Damit haben sich mittelfristig neun Prozent der FondsEntwicklung indexunabhängig vollzogen, kurzfristig sind es 38 Prozent. Hier zeigt sich, dass Marktstratege Phadnis in seinem Asien-Fonds zuletzt eine stärker abweichende Länder- und Sektorengewichtung verfolgte und sich mit seiner an Nachhaltigkeitskriterien orientierten Portfoliozusammenstellung von der Benchmark löste. Der Tracking Error des Fidelity-Produktes liegt für drei Jahre bei moderaten 3,83 Prozent, womit das aktiv eingegangene Risiko als gering zu veranschlagen ist. Mit welcher Schwankungsintensität wartet der Fonds auf?Der Fidelity Sustainable Asia Equity Fund hat mit 19,93 Prozent für den letzten Dreijahreszeitraum eine ähnlich hohe Schwankungsbreite wie der Referenzindex aufzuweisen, der es auf eine Volatilität von 19,92 Prozent bringt. Über ein Jahr befinden sich die Schwankungen des aktiv gemanagten Aktienfonds ebenfalls nur hauchdünn über denjenigen der passiven Benchmark: Hier beträgt die "Vola" des Fonds 10,23 Prozent, während der MSCI AC Asia ex Japan Index eine Volatilität von 10,06 Prozent an den Tag legt. Angesichts der nur minimalen Abweichungen bei der Schwankungsneigung liegt die Risikostruktur des Fidelity-Fonds auf einem Niveau mit der des MSCI-Referenzindex. Zu welchen Ergebnissen kommt die Analyse der Beta-Werte?

Einen Pluspunkt für das Risikoprofil des Fidelity-Fonds stellt das unter Marktniveau liegende Beta dar, das über drei Jahre einen Wert von 0,98 markiert. Für ein Jahr geht die Kennzahl noch weiter auf 0,92 zurück und befindet sich damit erneut unter Marktniveau. Der rollierende Zwölfmonatsvergleich der Beta-Werte zeigt ein absolut ausgeglichenes Bild: Die Risikokennziffer der nachhaltigen Asienfonds lag in 18 der letzten 36 betrachteten Einzelzeiträume unter dem Marktrisikofixwert von 1,00 und nahm dabei Werte von zutiefst 0,89 an. Ebenfalls in 18 der analysierten Einzelperioden wurde ein erhöhtes Beta mit einem Spitzenwert von 1,07 verzeichnet. Insgesamt befindet sich das Risikoprofil des Fidelity-Fonds auf einer Linie mit dem breiten asiatischen Aktienmarkt (ohne Japan) - die Kursschwankungen liegen auf einem vergleichbaren Niveau. Wie stellt sich das Bild bei den Renditeergebnissen dar?

FondsRendite. Alpha. Positiv.

Per 24. Januar 2022 hat der Fidelity Sustainable Asia Equity Fund über drei Jahre eine kumulierte Wertentwicklung von +40,26 Prozent in Euro aufzuweisen, was einer Rendite von +11,03 Prozent p.a. entspricht. Damit verfügt der Fidelity-Fonds über die bessere Wertentwicklung als der MSCI AC Asia ex Japan: Die Benchmark wartet über drei Jahre mit einer Gesamtrendite von +35,19 Prozent auf Eurobasis auf, die einem Ergebnis von +10,56 Prozent p.a. gleichkommt. Beim Wechsel auf die Jahresbetrachtung liegen das Fidelity-Produkt und der MSCI-Referenzindex praktisch gleichauf: Mit einer Jahresrendite von -6,91 Prozent fällt die Performance des Asienfonds minimal schwächer als die des Vergleichsindex von -6,70 Prozent aus. Gesamtsieger im Performancevergleich ist damit der Fidelity Sustainable Asia Equity Fund: Mittelfristig hat FondsManager Phadnis einen Renditevorsprung von gut fünf Prozentpunkten erzielt, kurzfristig fällt die Wertentwicklung fast identisch zu der der Benchmark aus. Wie schlägt sich das in den Alpha-Werten des FondsProduktes nieder? Das Alpha des aktiv gemanagten Investmentfonds liegt über drei Jahre bei 0,12 und befindet sich damit im grünen Bereich. Schwächer präsentiert sich die Kennzahl auf Jahressicht mit -0,06. Im rollierenden Zwölfmonatsvergleich der Alpha-Werte über drei Jahre zeigt sich, dass der nachhaltige Asienfonds mehrheitlich erfolgreicher als die Benchmark agierte. In 31 der untersuchten 36 Perioden gab es ein positives Alpha bis 0,65 in der Spitze zu verzeichnen. Dem stehen lediglich fünf Perioden mit negativen Alpha-Werten von zutiefst -0,13 gegenüber. Die wesentlich häufigeren und zudem in ihrer Ausprägung stärkeren Intervalle mit einem positiven Alpha bewirken, dass der Fidelity-Fonds im Renditevergleich vorne liegt. Die Strategie von Asienexperte Phadnis ist offensichtlich erfolgreich, wie die positive Information Ratio von 0,32 über drei Jahre abschließend demonstriert: Die eingegangenen Risiken sind durch den erzielten Performancevorsprung gerechtfertigt, das Rendite-Risiko-Profil des Fonds überzeugt.

SJB Fazit. Fidelity Sustainable Asia Equity Fund.

Mit dem neu aufgestellten Fidelity Sustainable Asia Equity Fund können Investoren gezielt an der Entwicklung attraktiver Firmen der aufstrebenden asiatischen Länder teilhaben und zugleich die nachhaltige Ausrichtung ihres FondsDepots verbessern. Nur Unternehmen mit einem überdurchschnittlichen Nachhaltigkeitsprofil kommen ins FondsPortfolio, das günstig bewertete Aktien mit exzellenten Zukunftsaussichten bevorzugt. Die Outperformance zum breiten asiatischen Aktienmarkt spricht für sich: Wer vom Wachstum Asiens profitieren und schwerpunktmäßig in Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Managementstandards investieren will, kommt an diesem Fonds nicht vorbei.

Nicht nur in den Finanzzentren Deutschlands ist ausgewiesene FondsExpertise zu Hause, sondern auch im niederrheinischen Korschenbroich. Am 1. Januar 1989 gegründet, ist die SJB FondsSkyline eines der ältesten und größten privaten Finanzdienstleistungsinstitute in Deutschland. Seit über 30 Jahren verfolgt die SJB ihren antizyklischen Investmentansatz und publiziert regelmäßige Newsletter und FondsAnalysen für Privatinvestoren.

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: SJB Deutsches FondsResearch