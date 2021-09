VIVUM-Gruppe erwirbt zwei Objekte in Frankfurt/Main für VIVUMInvest Fonds VI

Die Projektentwicklungsgesellschaft ANIMA, Tochter der VIVUM, hat zwei Mehrfamilienhäuser mit 45 Wohn- sowie 8 Gewerbeeinheiten und insgesamt rund 4.000 m² Mietfläche in Frankfurt am Main erworben. Es ist geplant, die Objekte in der Leipzigerstraße und Am Weingarten im Stadtteil Bockenheim durch Investitionen, beispielsweise in die Gebäudesubstanz und den Klimaschutz, aufzuwerten. Hier finden Sie weitere News und den allgemeinen Bereich Alter­­native Investments.

Seit 2005 hat VIVUM 30 Projekte mit einem Volumen von etwa 900 Millionen Euro realisiert, rund 90 Prozent davon Wohnobjekte. "Viele Investoren setzen seit der Pandemie verstärkt auf die Assetklasse Wohnen - wir tun das bereits seit mehr als 15 Jahren und konnten seitdem ca. 250.000 m² BGF in unterschiedlichster Ausprägung realisieren", sagt Moritz Eversmann, geschäftsführender Gesellschafter der VIVUM. "Dabei ist Frankfurt einer unserer Kernmärkte. Um einen noch besseren Marktzugang zu erhalten, haben wir im Jahr 2018 eine Niederlassung am Standort Frankfurt eröffnet", berichtet Eversmann. So konnte das Unternehmen erst kürzlich in einem Off-Market-Prozess ein Objekt in der Gartenstraße in Frankfurt-Sachsenhausen sichern. Mit dem jetzt erfolgten Erwerb der Liegenschaften Leipzigerstraße und Am Weingarten in Frankfurt-Bockenheim beginnt das Unternehmen bereits das 13. und 14. Projekt am Main zu realisieren, was knapp 50 Prozent aller bisher getätigten Investments entspricht. Es ist zugleich der Startschuss für den sechsten VIVUMInvest Fonds. "Mit dem Ankauf der zwei attraktiven Value-Add-Objekte als Seed-Investments schreiben wir die Erfolgsgeschichte der VIVUMFonds- Reihe fort. Damit rückt beim Projektvolumen die Eine-Milliarden-Euro-Marke in unmittelbare Nähe", sagt Eversmann

Die Assets under Management von VIVUM für den Bereich Wohnen betragen aktuell ca. 200 Millionen Euro. Hierzu gehören vier Objekte in Frankfurt am Main und jeweils ein Objekt in Oldenburg und Osnabrück. "Die neuen Projekte in Frankfurt-Bockenheim bieten zukünftig innovativen Wohnraum in einer exzellenten Lage und werden auf die nachhaltigen Anforderungen von institutionellen Investoren ausgerichtet. "Ich freue mich, dass wir bereits wenige Wochen nach dem Start der Auflage des VIVUMInvest Fonds VI so aussichtsreiche Projekte erwerben konnten. Die Transaktionen mussten in sehr kurzer Zeit abgeschlossen werden und unterstreichen unsere Expertise sowie unser opportunistisches Geschäftsmodell und natürlich den Marktzugang zu attraktiven Assets", so Tim Sebastian Gieß, Partner der VIVUM Gruppe.

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com