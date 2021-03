Apple AirPods Max: Erste Userbeschwerden über die High-End-Kopfhörer

Komplette Entladung über Nacht

Erst im Dezember brachte Apple überraschend noch kurz vor dem Jahreswechsel die neuen rund 600 Euro teuren AirPods Max auf den Markt. Die Begeisterung der Apple-Fans war zunächst groß, doch bereits einen Monat später beschwerten sich erste Nutzer über massive Akku-Probleme. In Apples Support-Forum, in den sozialen Netzwerken und über "MacRumors" berichten immer mehr Nutzer der AirPods Max von einer schnellen Entladung über Nacht. Die Rede ist von einem übermäßig hohen Akkuverbrauch im Ruhezustand. Bei manchen Anwendern entladen sich die Premium-Kopfhörer über Nacht von 100 auf 0 Prozent, obwohl sich die Kopfhörer die ganze Zeit im Smart Case befanden. Einigen Userberichten zufolge kommt es nur zur schnellen Entladung, wenn die AirPods Max vor dem Ruhemodus mit einem Apple TV oder einem Apple-fremden Gerät verbunden waren. Bei iPhones zeigen sich Anwendern zufolge keine Schwierigkeiten.

Probleme mit dem Standby-Modus

Einige Nutzer der AirPods Max meinen, den Grund für die Akku-Probleme zu kennen und machen den Standby-Modus verantwortlich. Die High-End-Kopfhörer sollen nicht automatisch in den Standby-Modus wechseln, auch dann nicht, wenn sich die Kopfhörer im mitgelieferten Smart Case befinden. Apple hatte vorgesehen, dass sich die AirPods Max dann automatisch in den Ruhemodus versetzen, stattdessen entladen sie sich nun weiterhin mit voller Leistung. Das Resultat ist, dass Nutzer der Kopfhörer, die diese nach einigen Stunden in der Smart Case wieder verwenden wollen, durch den üblichen Low-Battery-Sound mitgeteilt bekommen, dass der Akkustand im unteren Bereich angelangt ist oder die AirPods Max sogar bereits komplett entladen sind. Bislang hat sich Apple noch nicht zu den Akku-Problemen der AirPods Max geäußert, sodass die genauen Gründe für den Fehler noch unklar sind.

