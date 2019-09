Megayacht von Microsoft-Mitgründer Paul Allen steht zum Verkauf

"Als ich zum ersten Mal auf der Brücke stand, fühlte ich mich wie auf einem Raumschiff", beschrieb Microsoft -Co-Gründer, Paul Allen, das erste Erlebnis auf seiner Luxusyacht in seiner Biographie "Idea Man" von 2011. Rund ein Jahr nach seinem Tod steht das Erholungsschiff nun zum Verkauf - und zwar für ganze 325 Millionen US-Dollar.

Wegen ihrer acht Decks trägt die Megayacht den Namen "Octopus", sie ist 126 Meter lang und bietet in über 13 Kabinen Platz für 26 Personen und 60 Besatzungsmitglieder. Neben dem Swimmingpool, Spa, Basketballplatz und zwei Helikopter-Landeflächen bietet das Luxusschiff auch eine Bar, ein Kino, eine Bibliothek sowie eine Glasboden-Lounge, in welcher Besucher einen Blick ins Meer genießen können. Von dem berühmten Yachtarchitekten Espen Øino entworfen, wurde "Octopus" 2003 von der deutschen Lürssen-Werft gebaut. Damals war sie noch auf Platz vier der Megayachten - heute ist es Platz 15.

The 414-foot super yacht that belonged to late Microsoft co-founder Paul Allen is up for sale for $326 million. The submarine is included https://t.co/iCJUdzCon6