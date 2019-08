Microsoft nimmt Apple auf die Schippe: "Mac Book" macht Werbung für Microsoft Laptops

• Microsoft macht sich in Werbespot über Apple lustig• Mackenzie Book als Werbeträger• Der Spot ist nicht der erste Angriff

Spott als Werbemedium

Dass die großen Technik-Konzerne in ihren Werbekampagnen gerne mal ihre Produkte mit denen der Konkurrenz vergleichen, ist mittlerweile bekannt. In einem aktuellen Werbespot treibt Microsoft dieses Spiel nun aber auf die Spitze und lässt einen Herrn Mackenzie Book, mit dem Spitznamen Mac Book, für das neue Surface 2 werben.

Mac Book entscheidet sich zwischen Surface und MacBook

Mit dem 30-sekündigen Werbespot hat sich Microsoft etwas ganz Besonderes einfallen lassen, denn statt Konkurrent Apple direkt anzugreifen, hat das Unternehmen dafür einen Stellvertreter engagiert. Der Australier Mackenzie "Mac" Book, der laut Angaben des Unternehmens tatsächlich so heißen soll, beantwortet in dem kurzen Video verschieden Fragen zum neuen Surface 2. Seine Aufgabe dabei ist es, den neuen Microsoft Laptop mit dem MacBook Air von Konkurrent Apple zu vergleichen. Laut Mac Book hat das Surface nicht nur eine bessere Akkulaufzeit und einen schnelleren Prozessor, sondern auch den besseren Touchscreen. Eine erneute Spitze gegen Apple, da das MacBook, im Gegensatz zum Surface, nicht mit einem Touchscreen ausgestattet ist. Mac Books Fazit fällt deutlich aus: "Du solltest dir ein Surface anschaffen. Glaub mir, ich bin Mac Book."

Nicht der erste Spot in der Werbegeschichte

Der Spot erinnert an die von TBWA/Media Arts Lab kreierte Kampagne "Get a Mac" von Apple, die zwischen 2006 und 2009 lief und als ein großer Meilenstein in der an Highlights nicht gerade armen Werbegeschichte von Apple gilt. In den Spots vertritt ein lässig gekleideter Mann die Vorteile von Apples Mac-Computer, während sein Co-Darsteller im biederen Business-Outfit für den traditionellen PC steht, der bei seinen Verwendern nicht selten für Frustration sorgt.

Vergleichende Werbung

In vielen Ländern ist vergleichende Werbung verboten oder unterliegt strengen Regulierungen. Sobald Unterschiede und Vorteile von Produkten aufgezeigt werden, müssen diese objektivierbar sein und dürfen den Kunden dabei nicht irreführen. Daher kommt diese Art der Werbung nur selten vor. In den USA sieht das ganz anders aus. Dort sind Werbekriege zwischen Rivalen weit verbreitet und erfreuen sich großem Anklang. Die offensive Werbung von Microsoft wird bislang lediglich im Internet gezeigt.

