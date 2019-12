SAP kooperiert mit Startup Enable Injections

An einer schweren Krankheit zu leiden, ist schon Herausforderung genug. Dazu aber noch ständig zum Arzt gehen und sich Behandlungen unterziehen zu müssen, überfordert Patienten zusätzlich. Das möchte das Startup Enable Injections ändern. Mit dem tragbaren Medikamentenzufuhrgerät, dem enFuse, welches an den Körper angebracht wird, sollen die Patienten die Möglichkeit erhalten, Therapien zuhause selbst anwenden und sich so ein Stück von der Abhängigkeit von Gesundheitseinrichtungen lösen zu können.

