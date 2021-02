Reddit profitiert vom jüngsten Hype - Nutzerzahlen schnellen in die Höhe

Reddit zählt im Januar zwei Millionen neue Nutzer

Das Online-Forum Reddit, über welches sich Nutzer im Januar zum Kauf von sogenannten Meme-Aktien verabredet hatten und damit die Kurse stark beeinflussten, kann sich über stark wachsende Download-Zahlen der eigenen App freuen. Wie Sensor Tower ermittelte, wurde Reddit im Januar insgesamt 6,6 Millionen Mal heruntergeladen, was im Vergleich zum Dezember 2020 (4,6 Millionen Downloads) einem Zuwachs von 2 Millionen Downloads entspricht.

Auch die totalen Nutzungen der App sind im Januar im Vergleich zum Vormonat stark angestiegen. So ist die Anzahl der aktiven Nutzer um 54 Prozent in die Höhe gegangen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die App im Januar um 128 Prozent gewachsen und zählt nun circa 122 Millionen Downloads weltweit, wobei rund 46 Prozent der Nutzer aus den USA stammen.

Reddit sammelt 250 Millionen US-Dollar ein

Diesen aktuellen Hype nutzte das Unternehmen kürzlich aus, um im Zuge einer Series-E Finanzierungsrunde weitere 250 Millionen US-Dollar von Investoren einzusammeln, wie Reddit am 8. Februar 2021 bekannt gab.

Im Zuge dessen wurde der Unternehmenswert auf sechs Milliarden US-Dollar gesteigert, was einer Verdopplung zur vorherigen Unternehmensbewertung aus 2019 entspricht.

Das neu gewonnene Kapital soll für die Internationalisierung und das allgemeine Wachstum der Plattform eingesetzt werden. Die Belegschaft des in Kalifornien ansässigen Unternehmens soll laut Angaben von Reddit verdoppelt und weitere Features in das Interface des Portals integriert werden.

Bezüglich des internationalen Wachstums bestrebt Reddit neue Communitys aus anderen Sprachräumen gewinnen zu können. Zwar bestehen bereits etwa deutschsprachige Foren, allerdings wird die Plattform von US-amerikanischen Nutzern dominiert. Zusätzlich plant das Unternehmen offenbar die Implementierung der Kryptowährung Ethereum, wie die kürzlich bekanntgegebene Partnerschaft mit der Ethereum Foundation suggerieren lässt.

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

