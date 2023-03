Chatbot-Konkurrenz aus Deutschland: Auf Wiedersehen, ChatGPT - und willkommen Aleph Alpha

Wer sind die Gründer?

Aleph Alpha wurde Anfang 2019 von Jonas Andrulis und Samuel Weinbach ins Leben gerufen. Andrulis ist heute CEO von Aleph Alpha und hat seinen Diplom-Abschluss als Wirtschaftsingenieur am Karlsruher Institut für Technologie erworben. Von 2003 bis 2006 arbeitete er als Project Lead bei der Data Consult GmbH und war zwei Jahre lang bei SAP tätig. Danach hatte er mehrere Manager-Positionen inne, darunter bei msgGillardon AG, Q_PERIOR und Deloitte. Im Jahr 2014 gründete er Pallas Ludens, ein Unternehmen im Bereich des maschinellen Lernens und Computer Vison. Das Startup wurde 2016 von Apple übernommen und Andrulis blieb bis 2019 im Bereich "Machine Learning R&D" tätig, bevor er sich entschied, Aleph Alpha zu gründen.

Samuel Weinbach erlangte seinen Bachelor in Business Administration 2009 an der International University in Deutschland. Von 2010 bis Ende 2018 war Samuel als Manager bei Deloitte tätig und gründete im Anschluss mit Jonas Andrulis Aleph Alpha. Seit Juni 2022 ist Weinbach bei dem Startup als Vicepresident of Technology tätig.

Luminous - die Antwort auf ChatGPT

Mit Luminous, dem Hauptprodukt des Heidelberger Startups, Aleph Alpha, strebt das Unternehmen die Innovationsführerschaft im Bereich KI an. Mithilfe eines Benchmark-Tests, welcher auf der offiziellen Webseite von Luminous zu finden ist, wo Luminous mit GPT-3, ChatGPT, Bloom von BigScience und OPT von Meta verglichen wurde, konnte festgestellt werden, dass Luminous mit den anderen Sprachmodellen mithalten konnte. Der Test umfasst dabei fünf Aufgaben: Klassifizierung, Beantwortung von Fragen in geschlossenen Büchern, Gesunder Menschenverstand, Schlussfolgerung in natürlicher Sprache und Leseverstehen. Während Luminous bei der Klassifizierung etwas schlechter abschnitt, ist das Produkt gleich oder sogar besser bei den anderen Aufgaben. Dabei hat Luminous lediglich 70 Milliarden Parameter, und somit 105 Milliarden weniger als die anderen Sprachmodelle. Weitere Tests haben ebenfalls ergeben, dass Luminous definitiv mithalten kann.

Wo liegen die Unterschiede?

Eines der größten Unterschiede zwischen Luminous und ChatGPT, ist die Beschränkung auf die Nutzung. Während ChatGPT der Masse zur Verfügung gestellt wurden ist, wird es Luminous ausschließlich für Unternehmen und die öffentliche Verwaltung geben. Experten, die in der FAZ erwähnt wurden, gehen davon aus, dass jede Anfrage bei ChatGPT das Unternehmen rund 5 Cent kostet, wodurch Luminous erheblich Geld sparen wird. Die komplette Wertschöpfungskette wird zudem in "Made in Europe" angeboten. Dazu besitzen und betreiben sie laut eigenen Angaben den größten kommerziell verfügbaren Hochleistungs-KI-Cluster in Deutschland. Ähnlich wie bei ChatGPT, wird die zentrale Codebasis offengelegt. So möchte man vor allem konstruktive Diskussionen mit Forschungs- und Open-Source-Gemeinschaften anstreben.

Wie geht es weiter? Neben der bevorstehenden Veröffentlichung von "GPT-4" mit erheblich mehr Parametern, wird auch die neue Version von "Luminous" in Form von "Luminous-World" dieses Jahr veröffentlicht. Diese wird mit ihren 300 Milliarden Parametern erheblich effektiver und stärker sein. Europa hat in den letzten zwei Jahrzehnten auf technologischer Ebene hinter den USA und China zurückgelegen, aber vielleicht schafft es Aleph Alpha, Europa technologisch auf Augenhöhe mit den USA und China zu bringen.

