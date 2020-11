Vom Aprilscherz zur 250-Dollar-Realität: Der Tesla-Tequila

Aktien in diesem Artikel Tesla 340,95 EUR

Bislang wurde das US-amerikanische Unternehmen aus Paola Alto vorrangig mit der Herstellung von elektrobatteriebetriebenen Autos in Verbindung gebracht. Nun reiht sich mit dem in den Verkauf genommenen " Tesla Tequila" eine weitere Kategorie in die Produktpalette von Tesla ein.

Aprilscherz als Reaktion auf angebliche Firmenpleite

Alles begann mit einem als Aprilscherz angedachten Twitter-Beitrag von Elon Musk am 2. April 2018. Zu diesem Zeitpunkt kursierten Gerüchte und Meldungen, Tesla stünde kurz vor der Pleite, was im Nachgang von Elon Musk auch persönlich bestätigt wurde. Das in dem Tweet enthaltene Bild zeigt Musk, wie er sich liegend mit geschlossenen Augen an einen Tesla Model 3 lehnt. Wie die Worte des Tweets beschreiben, sei er umgeben von "Teslaquila"-Flaschen bewusstlos aufgefunden worden. Ein zerrissener Karton ziert den Schriftzug "pleite".

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.



This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?



Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1 - Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2018

Während die Börse auf die kursierenden Gerüchte mit nicht allzu großer Freude reagierte, den Aktienkurs in Folge des Twitter-Beitrags nach unten korrigierte und die Börsenaufsicht den Tesla-Chef bezüglich seiner Twitter-Postings zügelte, fanden Fangemeinde und Elon Musk selbst Gefallen an der "Teslaquila"-Idee. Rund ein halbes Jahr später reichte Tesla einen Antrag auf die Sicherung der Marke "Teslaquila" ein. Von nun an arbeitete Tesla als Nebenprojekt an einer Marke für nachhaltig produzierten Alkohol.

Der "Tesla-Tequila"

Allerdings waren die Namensrechte an "Teslaquila" bereits vergriffen. Anfang November dieses Jahres erschien im US-amerikanischen Tesla-Shop - ohne Ankündigung - dann ein Produkt namens "Tesla Tequila". Die 750 Milliliter-fassende blitzförmige Flasche konnte für 250 US-Dollar und laut "Teslamag" nur in einigen Bundesstaaten erworben werden. Doch bereits nach kürzester Zeit war der "Tesla Tequila" vergriffen und sämtliche Bestände aufgebraucht.

Bei dem Produkt handelte es sich um "Premium-Agaven-Schnaps", der laut der Beschreibung des Shops in französischen Eichenfässern gereift und zu 100 Prozent aus Agaven hergestellt wurde. Der Geschmack sei der Beschreibung nach mit einer trockenen Frucht- und leichten Vanille-Note sowie einem ausgewogenen Zimt-Pfeffer-Abgang versehen. Für die Produktion des "Tesla-Tequila" ist das Unternehmen "Nosotros Tequila" zuständig, deren Schnaps laut "Engadget" im Normfallfall zwischen 40-45 US-Dollar pro Flasche über die Ladentheke geht. Der "Tesla Tequila" werde jedoch vier weitere Monate in den französischen Eichenfässern gereift und anschließend in von Hand geblasene Flaschen gefüllt.

Philipp Beißwanger / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: betto rodrigues / Shutterstock.com, Justin Sullivan/Getty Images