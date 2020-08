Zu Besuch bei Elon Musk: Das ist die tägliche Routine des Tesla-Chefs

Aktien in diesem Artikel Tesla 1.388,40 EUR

Die Dusche ist das wichtigste Ritual des Tages

Tesla-Chef Elon Musk ist nach eigener Aussage ein Workaholic und hat keine normale 40-Stunden-Woche. Neben seinem Posten als Tesla-CEO hat der Milliardär mehrere eigene Firmen, namentlich SpaceX, Neuralink und The Boring Company. Um sein enormes Arbeitspensum zu bewältigen, hat Musk einen durchgetakteten Arbeitsalltag. Auf einer Aktionärsversammlung und während diverser Interviews gab er einige Informationen preis, so GIGA. Er stehe jeden Tag um sieben Uhr auf und nehme darauffolgend eine Dusche. Gegenüber "Reddit" ließ Musk verlauten, dass dies seine wichtigste Routine am Tag für ihn sei. Das Frühstück hingegen soll der Tesla-Chef gerne einmal ausfallen lassen. Frühstückt er doch einmal, seien es eine Tasse Kaffee und ein Omelette.

Musk teilt seine Wochentage nach Firmen auf

Danach geht es für Musk in die Firma. Zwei Tage die Woche, montags und freitags, arbeitet Musk bei seinem Raumschifffahrtunternehmen. Von Dienstag bis Donnerstag ist er bei Tesla in Palo Alto tätig. Das Magazin Quartz berichtet, dass Musk 42 Stunden die Woche für Tesla, 40 Wochenstunden für SpaceX und weitere neun Stunden jede Woche für seine andere Firmen wie Neuralink oder The Boring Company arbeitet. 80 Prozent seiner Arbeitszeit entfallen laut Musk auf ingenieurwissenschaftliche Tätigkeiten und Design. Gegenüber Y Combinator gab er an, den halben Tag mit der Arbeit an Künstlicher Intelligenz zu verbringen.

Musks Eigenheiten am Arbeitsplatz

Wie jeder Mensch hat auch Musk seine Eigenheiten auf der Arbeit. Er soll sich lediglich fünf Minuten für jede Aufgabe geben, danach ginge es weiter, berichtet der Merkur. Ferner würde er keine unangemeldeten Anrufe entgegennehmen, um nicht gestört zu werden. Auch bei der E-Mail-Adresse lege Musk Wert darauf, nicht mit Nachrichten zugeschüttet zu werden; er soll deshalb eine geheime Mail-Adresse benutzen.

Für Essen nähme Musk sich laut dem Merkur nur wenig Zeit. Das Mittagessen würde er während Geschäftsmeetings schnell herunterschlingen. Allerdings soll Musk dafür beim Abendessen während Businessmeeting umso mehr zulangen. Abends gehe Musk um ein Uhr ins Bett, um so sechs Stunden Schlaf zu erhalten.

So sieht ein Wochenende bei Elon Musk aus

Ein Wochenende ist bei Musk eine Mischung aus Arbeit, Entspannung und Familienzeit, so Quartz. Musk arbeitet Quartz zufolge samstags von seiner Villa in Bel-Air aus. Am Sonntag ist dann Familienzeit angesagt. Quartz berichtet, dass Musk am Sonntag Zeit mit seinen Kindern verbringt und mit ihnen auch gelegentlich Ausflüge wie Camping-Trips unternimmt. Die Kinder würden laut einem Interview von 2013 vier Tage die Woche bei ihm wohnen. "Ich schaffe es, Zeit mit ihnen zu verbringen und in E-Mail-Kontakt mit ihnen zu stehen. Ich kann bei ihnen sein und gleichzeitig arbeiten... Wenn ich das nicht könnte, würde ich meine ganze Arbeit nicht erledigt bekommen", erzählt er weiter in dem Interview, das in Ashlee Vances Buch publiziert wurde.

Musk gehe des Weiteren zweimal die Woche ins Fitnessstudio, zudem habe er eine Vorliebe für das Lesen, französisches Essen und Whiskey, so Business Insider.

