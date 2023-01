Lebensversicherung: Wann lohnt sich ein Verkauf?

Zahl der Lebensversicherungen rückläufig

Die Lebensversicherung gehörte lange Zeit zum Repertoire der Altersvorsorge vieler Deutschen. Mittlerweile ist die Anzahl der Verträge jedoch rückläufig, berichtet t-online . Während die Nachfrage nach neuen Policen zurückgehe, trennen sich mehr Verbraucher von ihren bereits bestehenden Versicherungen. Die Gründe dafür können verschieden sein, nicht selten wird das bereits eingezahlte Kapital kurzfristig für einen anderen Verwendungszweck benötigt. Verbraucher, die sich dazu entschließen, sich von ihrer Lebensversicherung zu trennen, haben neben der Kündigung oftmals die Möglichkeit des Verkaufs der Versicherung auf dem Zweitmarkt.

Verkauf kann finanzielle Vorteile bieten

Die Kündigung einer Lebensversicherung vor Ablauf ist in der Regel mit finanziellen Verlusten für Verbraucher verbunden. Im Falle einer Kündigung der Versicherung wird von der Versicherungsgesellschaft der sogenannte Rückkaufswert ausgezahlt. Dieser Betrag liegt oftmals unter der Summe der bisher eingezahlten Beiträge, da hier Kosten und Stornogebühr gegengerechnet werden.

In vielen Fällen ist der Verkauf einer Lebensversicherung für Verbraucher vorteilhafter. Dabei wird die Versicherung an einen dritten Anbieter veräußert. Dieser zahlt bis zum Laufzeitende die Beiträge weiter und erhält im Gegenzug die zukünftige Auszahlung der Prämie. Anbieter auf dem Zweitmarkt streben durch den Ankauf von Lebensversicherungen eine Gewinnerzielung an und bieten Verbrauchern beim Ankauf in vielen Fällen einen Betrag, der über dem Rückkaufswert der Versicherungsgesellschaft liegt.

Verbraucher sollten Angebote vergleichen

Damit Verbraucher aus dem Verkauf ihrer Lebensversicherung den größtmöglichen Nutzen ziehen können, gilt es einiges zu beachten. Einerseits werden unterschiedliche Arten von Lebensversicherungen auf dem Zweitmarkt unterschiedlich gehandelt. Während Kapitallebensversicherungen vergleichsweise einfach zu veräußern sind, gestaltet sich dies beispielsweise bei fondsgebundenen Lebensversicherungen oder Rentenversicherungen mitunter schwieriger, berichtet FOCUS online. Aufgrund des größeren kalkulatorischen Risikos für den Aufkäufer kann es unter speziellen Marktbedingungen der Fall sein, dass der angebotene Kaufpreis unter dem Rückkaufswert der Versicherung liegt. In jedem Fall sollten Verbraucher vorab verschiedene Optionen sorgfältig prüfen. Ebenso geeignet kann beispielsweise das Beleihen von Versicherungen sein, um einen vorübergehenden Kapitalbedarf zu decken.

Der Zweitmarkt für den Verkauf von Lebensversicherungen bietet Verbrauchern in der Regel eine Vielzahl von Angeboten verschiedener Anbieter, aber nicht alle Angebote sind seriös. Empfehlenswerte Anbieter sind beispielsweise Winninger, Policen Direkt, Cumerius (CFI Fairpay), Cashlife und Partner in Life, so t-online. Von Angeboten, welche ausschließlich eine Bezahlung in Raten vorsehen, nicht dem deutschen Recht unterliegen oder unverhältnismäßig hohe Renditen versprechen, sollten Verbraucher hingegen Abstand nehmen.

N. Lorenz / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PHOTOCREO Michal Bednarek / Shutterstock.com