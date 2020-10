Hold for Me: Google launcht neues Feature für die Warteschleife

Der Google -Assistant wird stetig ausgebaut - erst kürzlich wurde wieder ein neues Preview-Feature gelauncht: ‘Hold for Me’ soll die Zeit in der Warteschleife angenehmer gestalten. Zunächst wird das Warteschleifen-Feature nur in den USA und auch nur mit User/innen von Pixel 5 und Pixel 4a (5G) getestet.

Das ist zwar schade, dennoch ist der Launch schon jetzt auch hierzulande interessant: Abhängig von den Bewertungen der Testpersonen in den USA wird das Assistant-Feature möglicherweise bald in angepasster Form auch außerhalb der USA verfügbar sein.

'Hold for Me’ unterscheidet zwischen Warteschleife und menschlichem Servicepersonal

Schon zwei Minuten in der Warteschleife können anstrengend sein - ganz zu schweigen von stundenlangem Warten auf freies Servicepersonal. Sind es nicht die aufgenommenen Durchsagen à la "bleiben Sie bitte dran, es wird in Kürze ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin für Sie frei", nervt immer noch die Musik.

Das hat nun für User/innen des neuen Features ein Ende: Ruft man über die Google Phone App eine kostenfreie Nummer an und landet in der Warteschleife, kann man über die Einstellungen ‘Hold for Me’ einschalten.

Der Anruf ist nun stumm und die integrierte KI des Assistants gibt Bescheid, wenn anstelle einer sich wiederholenden Durchsage oder Musik ein/e echte/r Servicemitarbeiter/in erkannt wird. Unterdessen werden Untertitel auf dem Bildschirm angezeigt, die in Ruhe mitgelesen werden können - Musik oder andere Audiofunktionen des Geräts können allerdings bislang zwischenzeitlich nicht genutzt werden.

Ist man am Ende der Warteschleife angelangt, wird dem/der Serviceangestellten mitgeteilt, er/sie solle einen Moment warten. Per "Return to Call" gelangen User/innen zurück zum nun nicht mehr stumm geschalteten Anruf.

Feedback von Unternehmen und aus Studien mit Servicepersonal

Bevor das Preview-Feature gelauncht wurde, hat Google "Feedback von einer ganzen Reihe an Unternehmen wie Dell und United sowie Studien mit Vertretern des Kundensupports gesammelt, um uns zu helfen, […] das Feature für beide Seiten des Anrufs so hilfreich wie möglich zu gestalten", heißt es auf Googles Website.

Allerdings besteht Google zufolge keine Garantie, dass der Unterschied zwischen Servicepersonal und Durchsage immer von der KI erkannt wird. Zudem ist das Feature bisher nur auf Englisch verfügbar.

Neben dem offenbar bereits bestehenden Feedback muss wohl noch abgewartet werden, ob und wenn ja wann und in welcher Form das Warteschleifen-Feature auch außerhalb der USA verfügbar sein wird: Als wie praktisch bewerten die Tester ‘Hold for Me’ in der Realität außerhalb von Studien?

Wenn ‘Hold for Me’ wirklich so gut funktioniert, wie von Google angepriesen und der Konzern das Feature auf weitere Länder ausweitet, könnten bald sehr viele Menschen von einer angenehmeren Zeit in der Warteschleife profitieren - übrigens ohne, dass ihre Anrufdaten von Google gesammelt werden.

