Apple-Aktie: Apple Design Awards 2022 - Das sind die zwölf Gewinner

Die App Store Awards

Seit mehr als zehn Jahren werden zu jedem Jahresende die besten Apps und Games im App Store gefeiert. So auch im vergangenen Jahr 2021. Dabei können verschiedenste Apps eine Auszeichnung erhalten. So war die beste iPhone-App im Jahr 2021 zum Beispiel "Toca Life: World", eine interaktive Spielwiese mit immer neuen Entdeckungsmöglichkeiten für Kinder. Das iPhone Spiel des Jahres wurde "League of Legends: Wild Rift". Damit wurde aus einem der beliebtesten MOBA Computerspiele auch eine App. Außer iPhone-Apps wurden außerdem iPad-Apps, Mac-Apps und Apple-Watch-Apps, Apple-TV-Apps und das Arcade-Spiel des Jahres gekürt.

Apple Design Awards 2022

Im Rahmen der Entwicklerkonferenz WWDC22, zeichnete Apple außerdem wie jedes Jahr zwölf verschiedene Entwickler in den sechs Kategorien Inklusion, Vergnügen und Spaß, Interaktion, soziale Auswirkungen, Visuals und Grafik sowie Innovation aus. Die diesjährigen Gewinner (jeweils eine App und ein Spiel) stammen aus der ganzen Welt und inspirieren die Nutzer mit ihren Visionen, Zielen und Brillanz. Ausgewählt wurden die Gewinner aus 36 Finalisten, die alle eine herausragende technische Leistung gezeigt haben. "Da Apps und Spiele ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens sind, freuen wir uns über die Art und Weise, wie Entwickler unsere Technologien nutzen, um herausragende Apps für Menschen auf der ganzen Welt zu entwickeln", so Susan Prescott, Vice President of Worldwide Developer Relations bei Apple.

Das sind die zwölf Gewinner

In der Kategorie Inklusion gewonnen haben die App "Procreate" (Entwickler: Savage Interactive aus Australien) und das Spiel "Wylde Flowers" (Entwickler: Studio Drydock aus Australien). Procreate ist ein Tool für Künstler und Designer, das den Menschen mit ihrem iPad mehr kreative Möglichkeiten bietet als jedes andere Tool. Die Besonderheit der App sind die barrierefreien Funktionen wie Tremor- und Bewegungsfilter, einem In-App-Menü für unterstützende Berührungen, Audio-Feedback und Einstellungen für Farbenblindheit, Dynamic Type und mehr, die es mehr Künstlern ermöglichen, zu kreieren, zu interagieren und sich auszudrücken.

Das Spiel Wylde Flowers ist ein Apple-Arcade-Original. Das Spiel enthält eine "vielfältige Geschichte und eine Reihe von LGBTQIA+-repräsentativen Charakteren mit einer hexenhaften Note." Die Entwicklung der Geschichte repräsentiert alle Altersgruppen, Kulturen und Sexualitäten, während die Spieler eine Welt voller magischer Reiche erforschen, mit Geschichten, die die Spieler dazu auffordern, ihre Identität zu untersuchen, andere zu akzeptieren und ihre Gemeinschaft zu unterstützen.

Die Gewinner in der Kategorie Vergnügen und Spaß sind die App "(Not Boring) Habits" (Entwickler: Andy Works LLC aus den USA) und das Spiel "Overboard!" (Entwickler: inkle aus dem Vereinigtes Königreich). Die App (Not Boring) Habits ermöglicht es ihren Nutzern, die eigenen Gewohnheiten zu tracken. "Mit seinem aufsehenerregenden Design, der verspielten Haptik und der eleganten Gamification spielt sich dieses Life-Hack-Abenteuer wie eine inspirierende Reise durch Wälder und Berge ab - es macht das Aufspüren von Gewohnheiten zu einem wahrhaft künstlerischen Erlebnis", so Apple.

Das Spiel Overboard! ist ein Krimi der besonderen Art. Der Clou: Der Spieler ist der Täter. "In diesem herrlich schlitzohrigen Krimispiel schlüpfen die Spieler nicht in die Rolle des Detektivs, sondern in die des Schuldigen, der durch schlagfertige Unterhaltungen mit ahnungslosen Crew-Mitgliedern versucht, mit einem glorreichen Verbrechen davonzukommen."

In der Kategorie Interaktion haben die App "Slopes" (Entwickler: Breakpoint Studio aus den USA) und das Spiel "A Musical Story" (Entwickler: Glee-Cheese Studio aus Frankreich) gewonnen. Slopes ist eine Skitracking-App, die den Nutzern ein intuitives Ski- und Snowboardtagebuch, das das GPS des iPhone oder der Apple Watch nutzt, um Distanz und Geschwindigkeit zu verfolgen, bietet. "Die erstklassigen sozialen Funktionen sorgen für ein spielerisches Erlebnis, bei dem man sich mit Freunden und Familie verbinden kann - und das alles mit einem einzigen Tastendruck."

A Musical Story verbindet Gesang, Geschichte und künstlerisches Schaffen in einem. "Die Geschichte des Spiels entfaltet sich mit einem reich animierten Minimalismus, das Gameplay gibt dem Rhythmusspiel einen neuen Dreh, und das Endergebnis veranschaulicht, wie scheinbar disparate Designelemente in perfektem Einklang funktionieren können."

Die Gewinner der Kategorie Soziale Auswirkungen sind die App "Rebel Girls" (Entwickler: Rebel Girls Inc. aus den USA) und das Spiel "Gibbon: Beyond the Trees" (Entwickler: Broken Rules aus Österreich). Rebel Girls erzählt in Form von Audiobeiträgen und großartiger Originalkunst die Geschichte der einflussreichsten Frauen der Welt, wie zum Beispiel Ruth Bader Ginsburg, Simone Biles und Frida Kahlo. "Die Themen umspannen Karrieren, Kulturen und Jahrzehnte, und die Stimmen und begleitenden Illustrationen - alle perfekt auf die Geschichten und die Benutzeroberfläche zugeschnitten - werden von weiblichen und nicht-binären Künstlern aus der ganzen Welt geliefert."

Das Spiel Gibbon: Beyond the Trees, ein Original von Apple Arcade, ist ein ökologisches Abenteuer, bei dem sich die Spieler auf der Suche nach ihrer Familie durch wunderschöne handgezeichnete Landschaften schwingen, schleudern und gleiten. "Die einzigartige Spielmechanik sorgt für jede Menge Flugspaß, aber die umweltbewusste Handlung - und das subtile Einfühlungsvermögen, das mit dem Spielen in der Rolle eines anderen Lebewesens verbunden ist - lehrt eine wichtige Lektion."

In der Kategorie Visuals und Grafiken gewinnen die App "Halide Mark II" (Entwickler: Lux Optics aus den USA) und das Spiel " LEGO ® Star Wars™: Castaways" (Entwickler: Gameloft aus Kanada). Die Kamera-App Halide Mark II bietet eine Reihe Funktionen auf einer einfach zu bedienenden Oberfläche, die einer Filmkamera nachempfunden ist. "Jede Geste fühlt sich für erfahrene Fotografen vertraut an, während sie für diejenigen, die sich mit den Einstellungen für Fokus und Belichtung noch nicht auskennen, übersichtlich bleibt."

Das Spiel LEGO® Star Wars™: Castaways spielt auf einem seit langem verlassenen Planeten und lässt die Spieler in eine Galaxie voller Action, Geheimnisse und gelegentlicher Tanzpartys eintauchen. Und mit endlosen Anpassungen und Charakteren, die man treffen kann, wird das Abenteuer immer größer. "Mit seiner filmischen Atmosphäre, den atemberaubenden visuellen Effekten und dem taktilen Gameplay ist Castaways eine Macht, mit der man rechnen muss."

Die Gewinner in der Kategorie Innovation sind die App "Odio" (Entwickler: Volst aus den Niederlanden) und das Spiel "MARVEL Future Revolution" (Entwickler: Netmarble Corp. aus Südkorea). Die Audio-App Odio bietet ihren Nutzern lebensechte Umgebungsgeräusche wie Wasserfälle, rauschende Flüsse, üppige elektronische Klänge, die durch Spatial Audio und Head Tracking noch realistischer werden. "Die Klanglandschaften können über eine fesselnde, kreisförmige Benutzeroberfläche angepasst werden, und jede einzelne wird von futuristischen, fließenden Animationen begleitet, die sich in perfekter Synchronität mit dem Klang entfalten. Es ist eine wahrhaft erweiterte Version des audiovisuellen Erlebnisses."

Das Spiel MARVEL Future Revolution ist ein Muss für alle Marvel-Fans und wurde im Jahr 2021 schon einmal zum iPad-Spiel des Jahres gekürt. Hier wird das Marvel Cinematic Universe "durch ein Open-World-Action-Rollenspiel und eine metallische Mischung aus flüssigen Kämpfen, aufwendigen Zwischensequenzen und einem Multiversum an prächtig detaillierten Charaktermodellen zu atemberaubendem" Leben erweckt.

E. Schmal/Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: nui7711 / Shutterstock.com