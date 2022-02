Apple-Aktie: Dieses iPhone-Zubehör streicht Apple aus dem Sortiment

Das Ladedock hat eigentlich Tradition bei Apple . Schon mit dem originären iPhone stellte der Konzern 2007 eine Ladestation vor, um das Smartphone hochkant aufzuladen. Bei der ersten Generation wurde es, wie 9to5Mac berichtet, sogar als Geschenk kostenlos mit in die Verkaufsschachtel gegeben. Über die Jahre sei die Ladestation mehrfach überarbeitet worden. Die letzte Version des Lightning Dock sei 2015 erschienen und wurde für 55 Euro verkauft. Alle iPhones mit Lightning Port lassen sich damit aufladen, einschließlich des jüngsten iPhone 13. Neben dem Laden wird das Dock mit seinem 3,5-mm-Ausgang auch gerne zur Musikwiedergabe genutzt.

Lightning Dock seit Mitte November 2021 nicht mehr verfügbar

Nun sind die Zeiten des Apple Lightning Dock wohl aber vorüber. Nachdem die Farbauswahl, wie TECHBOOK berichtet, zuerst von Weiß, Space Gray, Roségold, Silber und Gold auf nur noch Schwarz und Gold reduziert wurde, ist das Zubehör mittlerweile auf der offiziellen Website gar nicht mehr verfügbar. Versucht man über eine Google-Suche das Lightning Dock zu finden, führen die angezeigten Resultate entweder zu nicht mehr existenten Links oder auf Shop-Seiten, auf denen das Produkt restlos ausverkauft und nicht mehr erhältlich ist. Nutzt man laut TECHBOOK das Internetarchiv Wayback Machine, tauche die Produktseite auf apple.com das letzte Mal im November 2021 auf. Seitdem hat Apple augenscheinlich die Ladestation aus seinem Sortiment genommen. Eine Ankündigung dazu gab es nicht. Wenige Restbestände gibt es aber anscheinend dennoch. Laut 9to5Mac sei das Lightning Dock in Brasilien und der Türkei bei Apple weiterhin erhältlich. In den meisten anderen Ländern sei der Verkauf von Seiten des Herstellers hingegen komplett eingestellt worden. Kunden in Brasilien müssten allerdings einen stolzen Preis von 110 US-Dollar für das Ladedock hinblättern. Interessierte könnten aber auch noch Glück in Shops aus dem freien Handel haben. Wem die Marke nicht so wichtig ist, der kann alternativ auf Produkte von Drittanbietern zurückgreifen. Diese sind natürlich trotz dem Aus des Lightning Dock immer noch erhältlich.

Kommt das öffnungslose iPhone?

Da Apple seine Entscheidung für die Einstellung des Lightning Dock nicht erläutert oder angekündigt hat, sind die Gründe für das Wegfallen des Produktes unbekannt. Es lässt sich lediglich über die Motive dahinter spekulieren. Eine mögliche Erklärung sei laut 9to5Mac die Förderung des MagSafe-Ladezubehörs. Eventuell möchte sich Apple in Zukunft auf seine kabellose Ladetechnologie fokussieren und die Verkaufszahlen durch die Streichung des Lightning Dock in die Höhe treiben. Eine weitere Theorie ist laut TECHBOOK, dass das nächste iPhone 14 gar keine Öffnungen für Ladeanschlüsse mehr besitzen soll. Damit würden Plug-in-Stationen für die kommenden iPhone-Generationen obsolet und die jüngste Vertriebsentscheidung von Apple könnte als stille Vorankündigung dieses Schritts gesehen werden. Ob sich die Spekulationen allerdings bewahrheiten, bleibt abzuwarten.

Nicolas Flohr / Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: nui7711 / Shutterstock.com