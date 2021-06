Apples neue AirTags: Keine Innovation, aber doch deutliche Unterschiede zu Konkurrent Tile

Seit dem 30. April sind Apples neue AirTags verfügbar. Das neue Gadget des iPhone-Herstellers gibt es bereits ab 35 Euro. Damit ist es auf einer Preisstufe mit dem Wettbewerber Tile anzusiedeln und somit für Apple-Verhältnisse recht günstig. Zwar sind die AirTags keine Innovation, dennoch könnten sie eine echte Konkurrenz zu den Produkten von Tile werden.

Apple als starker Konkurrent für Tile

Tile - als bereits etabliertes Unternehmen im Bereich der Ortung von (verlorenen) Gegenständen - hat mit Apple nun einen starken Konkurrenten bekommen. Die Tracker des kalifornischen Tech-Unternehmens Tile haben in den USA aktuell 80 Prozent Einzelhandelsmarktanteil und helfen nach eigenen Angaben, bis zu sechs Millionen Gegenstände täglich wiederzufinden. Doch das könnte sich nun mit dem Markteintritt von Apple ändern.

Beide Produkte funktionieren ähnlich - einen großen Vorteil hat Apple jedoch

Todd Haselton vom Wirtschafts- und Finanznachrichtensender "CNBC" hat Apples neues Gadget mit den Trackern von Tile verglichen und einige Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten entdeckt. Die Geräte beider Marken funktionieren ähnlich, denn beide nutzen kein GPS. Produkte von Tile stellen ein Bluetooth-Netzwerk her, über das diese dann verbunden werden können. Je mehr Tile-Geräte also im Umlauf sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein gesuchter Gegenstand getrackt und gefunden werden kann. Momentan hat Tile mehr als 35 Millionen Tracker im Umlauf. Hinzu kommen Produkte von mehr als 30 Partnern, die die Technologie integriert haben und ein Netzwerk in 195 Ländern bilden.

Apples AirTags funktionieren ähnlich, weisen jedoch einen Unterschied auf: Ihr Netzwerk besteht nicht nur aus Trackern, sondern auch aus Macs, iPads und iPhones, weswegen Apple über ein deutlich größeres Netzwerk von ungefähr einer Milliarde Geräten weltweit verfügt. Dies ist ein deutlicher Vorteil gegenüber dem Konkurrenten Tile.

Auch Tile bietet Vorteile

Doch auch Tiles Tracker bieten laut Haselton einige Vorteile: Es gibt einen Knopf, bei dessen Betätigung das Handy klingelt, falls man es gerade nicht findet. Tiles Produkte haben unterschiedliche Größen und können überall befestigt werden, wohingegen AirTags eine separate Hülle oder Kette benötigen. So gibt es den Tile Tracker beispielsweise auch in Form einer etwas dickeren Kreditkarte für das Portemonnaie. Außerdem sind die Produkte des bereits etablierten Herstellers nicht nur mit iOS , sondern auch mit Android kompatibel. Während sich verlorene Gegenstände mit dem AirTag und iPhone über ein Ultra-Breitband Signal zielgenau und in Echtzeit orten lassen und über einen Pfeil die aktuelle Richtung angezeigt wird, besitzt Tile für eine derartige Funktion auf den iPhones jedoch keinen Zugang.

AirTags sollen Privatsphäre schützen

AirTags, die sich mit nur einem Klick mit dem iPhone koppeln lassen, sollen die Privatsphäre der Nutzer schützen. Wenn zum Beispiel ein iPhone das Signal eines fremden AirTags ortet, wird der Standort verschlüsselt an den Eigentümer übermittelt. Apple erfährt dabei nichts über die Standorte der Nutzer, da das AirTag sie nicht kennt und deshalb auch nicht speichern oder weitergeben kann. Außerdem macht das Gerät sich bemerkbar, wenn es sich länger als drei Tage in einem fremden Umfeld und nicht mehr in der Nähe des Besitzers befindet. Zusätzlich erkennt das eigene iPhone dies und benachrichtigt den Nutzer. Das soll unerlaubtes Tracking verhindern. Ein AirTag ist etwas größer als eine Zwei-Euro Münze, wiegt etwa elf Gramm und besteht an der einen Seite aus Kunststoff, und auf der anderen aus Metall. Apple bietet auch diverse Gravuren für die Tracker an. Sie sind gegen Staub und Wasser geschützt und sollen durch eine Knopfzelle eine Laufzeit von über einem Jahr haben. Gestohlene AirTags können laut Apple nicht weiterverwendet werden, da sie erst vom Besitzer aus dem Apple-Account entfernt werden müssen.

Deniz Pense / Redaktion finanzen.net

