Apple-Analyst Kuo sieht Apple in Sachen faltbarem iPhone als "großen Gewinner"

Gerüchte um "iPhone Foldable" - Analyst prognostiziert Start

Die Gerüchte sind nicht neu: Bereits seit geraumer Zeit, spätestens jedoch mit der Vorstellung des Samsung Galaxy Fold wurde spekuliert, wann der iKonzern mit einem Konkurrenzprodukt nachziehen würde. Im Januar 2021 wiesen schließlich Berichte aus Asien darauf hin, dass Apple an Prototypen eines markeneigenen "Foldables" arbeite und Fortschritte mache, berichtete Economic Daily News.

Mit einer aktuellen Prognose zum Start des faltbaren iPhones wartete kürzlich Kuo auf, er verfügt über Kontakte in Apples Lieferkette: In einer Mitteilung an seine Kunden verkündete der Analyst, dass im Jahr 2023 mit dem Start eines solchen Produktes zu rechnen sei. Bei dem Produkttyp handle es sich um ein "Must-Have" für große Smartphone-Marken. Kuo geht davon aus, dass diese Generation von Smartphones den nächsten "Super-Replacement-Zyklus" für High-End-Geräte ankurbeln werde.

Faltbares iPhone: technische Details

Auch Details zur Ausstattung scheint der Analyst erfahren zu haben: Das faltbare iPhone soll mit einem 8-Zoll-QHD+ flexiblen OLED-Display ausgestattet werden - liefern soll den offenbar Samsung Display (SDC). Darüber hinaus könnte Apple eine Silbernanodraht-Touch-Oberfläche vom Lieferanten TPK wählen, welche Vorteile gegenüber Samsungs hauseigenem Y-Octa-Verfahren aufweisen soll.

Kuo prognostiziert, basierend auf dem "angeforderten Kapazitätsplan" des iKonzerns, außerdem, dass Apple im Jahr 2023 15 bis 20 Millionen Stück ausliefern könnte. Sollte sich diese Stückzahl bewahrheiten, wäre das ein nennenswerter Start. Denn wie STANDARD berichtet, gingen im Jahr 2020 branchenweit 2,8 Millionen Exemplare über den Ladentisch.

Smartphone, Tablet & Laptop - Produktvermischung?

Doch über seine Prognose zum iPhone Foldable hinaus, hält Kuo eine weitergreifende Vorhersage bereit: "Wir sagen voraus, dass faltbare Geräte in Zukunft die Produktsegmentierungen zwischen Smartphones, Tablets und Laptops verwischen werden". Das faltbare Produkt führe zur Integration von Smartphone und Tablet - das faltbare Smartphone sei dabei nur eine der Anwendungen faltbarer Designs. Als "großen Gewinner" sieht Kuo Apple in diesem Segment bereits. Seine Annahme stützt er auf das produktübergreifende Ökosystem des iKonzerns und meint, dass vor allem die Hardware-Design-Vorteile dazu beitrügen.

Offen bleiben Fragen zur Preisgestaltung oder wie die Software gestaltet werden könnte. Da es sich laut Kuo um eine Vermischung von Smartphone und Tablet handelt, könnte dies auch bedeuten, dass Apple seine Softwares iOS und iPad OS auf ein neues Level bringen müsste. Tech- und Apple-Fans dürfen also gespannt auf weitere Details zu dem ersehnten iPhone Foldable warten.

