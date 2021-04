Apple: Das erste nachhaltige und klimaneutrale iPhone bis 2030

• Ein 200 Millionen US-Dollar schwerer Fund wurde ins Leben gerufen

• Der Konzern will künftig keinen CO2-Fußabdruck hinterlassen

• Apple will nur noch Strom aus erneuerbaren Energiequellen nutzen



Apple hat angekündigt bis 2030 Produkte wie das iPhone, iPad und Co. komplett klimaneutral zu produzieren. Der Technologiekonzern Apple will seinen Beitrag zur Energiewende leisten. Für die Umsetzung dieses ambitionierten Vorhabens hat Apple sich mit Conservation International und der Investmentbank Goldman Sachs zusammengetan und den "Restore Fund" ins Leben gerufen. Dieser soll seine insgesamt 200 Millionen US-Dollar dafür verwenden, Wiederaufforstungsprojekte zu unterstützen, sodass ein Viertel der CO2-Reduktion durch Aufforstung ausgemacht wird. Der von Goldman Sachs verwaltete Fonds soll durch seine Rendite auch für Investoren attraktiv sein. Das Ziel sei es, pro Jahr mindestens eine Million Tonnen CO2 aus der Atmosphäre zu holen und sie in Bäumen zu binden. Auf diesem Weg soll jährlich mindestens eine Million Tonnen Kohlendioxid nachhaltig aus der Atmosphäre entfernt werden. "Die Natur bietet einige der besten Prozesse, um Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu entfernen. Wälder, Feuchtgebiete und Graslandschaften entziehen der Atmosphäre Kohlenstoff und binden ihn dauerhaft in ihren Böden, Wurzeln und Ästen", zitiert das Handelsblatt Lisa Jackson, die Vice President of Environment, Policy, and Social Initiatives bei Apple.

Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind bei Apple keine neuen Themen, doch nun sollen auch die Lieferanten ihre Produktion langfristig umstellen. Der Konzern hat es sich zur Aufgabe gemacht bis zum Jahr 2030 vollständig klimaneutral zu arbeiten, also keinen CO2-Fußabdruck mehr zu hinterlassen. Die besondere Herausforderung sind dabei die Zulieferer. Diese sind nicht nur über die ganze Welt verteilt, sondern auch die Produktion der zahlreichen Geräte ist mit erheblichem Energieaufwand verbunden. Doch Apple befindet derzeit schon auf dem richtigen Weg, denn laut einem Bericht des Handelsblatts haben sich bislang bereits 110 Unternehmen verpflichtet, ihren Teil zu diesem Ziel beizutragen, darunter Henkel, Tesa und der US-Konzern 3M.

Apple is proud to be carbon neutral & by 2030 our products and manufacturing will be too. We take a new step today with a $200M fund to invest in working forests, one of nature’s best tools to remove carbon.🌳🌎 https://t.co/HCWyE0vbIF