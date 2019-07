Studie enthüllt: So viele Überstunden leisten die Deutschen wirklich

Aus dem Arbeitszeitmonitor 2019 der Gehaltsberatungsagentur Compensation Partner geht hervor, dass 54 Prozent der Beschäftigten in Deutschland mehr als vereinbart arbeiten. Durchschnittlich kommen sie auf 3,03 Überstunden pro Woche.

Dabei sind für 35 Prozent von ihnen 1 bis 5 Überstunden pro Woche üblich und über 5 Prozent der Beschäftigten kommen sogar auf deutlich mehr als 10 Überstunden. Jedoch fallen auch für 46 Prozent der Beschäftigten keine Überstunden an.

Führungskräfte müssen mehr arbeiten

Auffällig ist, dass bei Führungskräften deutlich mehr Überstunden anfallen als beim Durchschnitt. So machen 83 Prozent der Führungskräfte Überstunden und kommen dabei auf 7,8 Stunden wöchentlich. Zum Vergleich: Bei Fachkräften sind es nur 51 Prozent bzw. 2,7 Stunden.

"Wer mehr als zehn Überstunden pro Woche arbeitet, gehört in Deutschland zur Minderheit. Meistens sind es Führungskräfte und Geschäftsführer, die deutlich länger im Büro sitzen" erklärte Tim Böger, Geschäftsführer von Compensation Partner.

Hohes Überstundenkonto

Kumuliert kommen Fachkräfte so zum Ende ihrer Karriere auf 9.655 Überstunden. Führungskräfte leisten bis zum 65. Lebensjahr sogar 15.390 zusätzliche Stunden. Jedoch wurden speziell in dieser Berechnung nur jene Beschäftigten berücksichtigt, die auch tatsächlich Überstunden machen. Dadurch fällt die durchschnittliche Anzahl an zusätzlichen Stunden höher aus als bei der Betrachtung aller Beschäftigten.

EuGH schreitet ein

Selbst der Europäische Gerichtshof ist in der Sache schon tätig geworden: Um die in der EU-Grundrechtecharta zugesicherten Arbeitnehmerrechte zu gewährleisten, hat er im Mai 2019 geurteilt, dass Arbeitgeber in sämtlichen EU-Staaten die Arbeitszeiten ihrer Beschäftigten systematisch erfassen müssen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Rawpixel.com / Shutterstock.com, iurii / Shutterstock.com