Wie wird man eigentlich Broker?

Folgen FACEBOOK

Nicht erst durch preisgekrönte Hollywoodstreifen wie "The Wolf of Wall Street" oder "Wall Street" folgen viele Menschen dem Lockruf einer Anstellung an der Börse. Eine Möglichkeit, beruflich an der Börse durchzustarten, ist die eines Brokers, auch als Börsenmakler bekannt. Doch wie kommt man überhaupt zu einer Anstellung als Broker?