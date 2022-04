Netflix-Aktie: Netflix zieht Konsequenzen aus dem Oscar-Debakel um Will Smith

Netflix wird den neuesten Film mit Will Smith vorerst nicht herausbringen

Der Schlag in das Gesicht von Chris Rock hat für den Oscar-Gewinner Will Smith weitreichende Konsequenzen: Wie Fox News berichtet, hat der Streaming-Anbieter Netflix den geplanten Film "Fast and Loose", in dem Will Smith die Hauptrolle spielen sollte, ans Ende seiner Prioritäten-Liste gesetzt. The Hollywood Reporter zufolge hatte der Regisseur David Leitch bereits eine Woche vor der skandalösen Oscar-Verleihung den Film mit Will Smith zugunsten eines anderen Projekts - dem Film "Fall Guys" mit Ryan Reynolds - fallen gelassen. Nachdem Netflix sich zunächst bemüht hatte, einen anderen Regisseur zu finden, wird der Film nun vorerst auf die lange Bank geschoben.

Neben Netflix scheint auch Sony nicht erpicht darauf zu sein, in der nächsten Zeit einen Film mit Will Smith in der Hauptrolle herauszubringen. So habe man sowohl den aktuell in der Entwicklung befindlichen Streifen "Bad Boys 4" als auch einige andere Projekte, die bereits entwickelt wurden, bis auf Weiteres pausiert. Beim Anbieter Apple+ steht noch das Sklaven-Drama "Emancipation" mit Will Smith an, dessen Debut für 2022 angesetzt war. Apple äußerte sich gegenüber The Hollywood Repoter jedoch nicht dazu, ob dieser Film ebenfalls hinausgeschoben wird.

Dem Schauspieler drohen noch weitere Konsequenzen

Die aufgeschobenen Filme sind jedoch nicht die einzigen Folgen, mit denen Will Smith sich nun auseinandersetzen muss. So ist der Schauspieler beispielsweise von seiner Mitgliedschaft in der Academy of Motion Picture Arts and Sciences zurückgetreten. In seinem Statement zu dem Rücktritt am letzten Freitag gab Smith zu, er habe mit seiner Aktion "das Vertrauen der Academy verraten." David Rubin, der Präsident der Academy of Motion Picture Arts and Sciences akzeptierte den Rücktritt prompt und stellte klar, dass weitere Disziplinarmaßnahmen gegen den Star eingeleitet werden würden.

Wie Screenrant berichtet, herrscht auch unter Smiths Kollegen weitestgehend Einigkeit, was die Bewertung seiner Handlung auf der Oscar-Verleihung angeht. Mehrere Hollywood-Berühmtheiten stellten sich mit kräftiger Unterstützung ihrer Follower auf den sozialen Netzwerken hinter Chris Rock und verurteilten Will Smith auf das Schärfste. Berichten zufolge habe das Los Angeles Police Department Chris Rock außerdem klar gemacht, dass dieser ohne Weiteres rechtliche Schritte gegen Smith einleiten könne, die Rede war angeblich sogar davon, den Schauspieler an Ort und Stelle zu verhaften. Rock, der bereits im Moment der Attacke außerordentlich souverän und ruhig reagiert hatte, soll dies jedoch abgelehnt haben.

Thomas Weschle / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: dennizn / Shutterstock.com