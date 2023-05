So können Sie durch Google Maps beim Tanken Geld sparen

Autofahrer müssen die günstigsten Spritpreise der nächstgelegenen Tankstellen nicht in separaten Apps oder auf Internetplattformen nachschlagen, denn auch Google Maps bietet dafür ein Feature.

Dank Google Maps zur richtigen Zapfsäule

Mit der Funktion werden die aktuellen Spritpreise von Tankstellen in der Nähe angezeigt. Das erleichtert es Autofahrern, den günstigsten Kraftstoffpreis in der näheren Umgebung ausfindig zu machen und somit günstig tanken zu können. Schließlich ist es keine Seltenheit, dass Spritpreise selbst innerhalb von Ortschaften um mehrere Cent voneinander abweichen. Zumal die Preise im Laufe des Tages kontinuierlich verändert und angepasst werden. Wer im Vorfeld des Tankvorgangs die Benzinpreise vergleicht, kann pro Tankfüllung durchaus ein paar Euro sparen.

So nutzen Sie die Google Maps-Funktion

Um von der Funktion Gebrauch zu machen, muss in der geöffneten Google Maps-App im Suchfeld nach "Tankstelle" gesucht werden. Daraufhin werden sämtliche Tankstellen in der Nähe, sowohl auf einer Karte als auch in einer Listenansicht angezeigt, in welcher die Tankstellen dann der Entfernung nach sortiert ausgegeben werden. Hier befindet sich unter den üblichen Informationen zur Tankstelle, wie Adresse oder Öffnungszeiten, der aktuelle Preis für einen Liter Super 95. Wer Auskunft über die Preise der weiteren Kraftstoffarten erhalten möchte, tippt die Tankstelle an.

Google Maps kommt Autofahrern weiter entgegen

Mittlerweile hat Google Maps eine Vielzahl unterschiedlicher Features und Funktionen ins Leben gerufen, die Autofahrern im Straßenverkehr zu Gute kommen sollen. Beispielsweise zeigt der Navigationsdienst per Balkendiagramm an, wie stark das Verkehrsaufkommen zu einer bestimmten Tageszeit ist, wodurch die sogenannte "Rush-Hour" und sehr dicht-befahrene Straßen vermieden werden können. Außerdem berechnet Google Maps in den Großstädten Darmstadt, Düsseldorf, Köln, München und Stuttgart systematisch die voraussichtliche Parkplatzsituation und zeigt, wo die Nutzer statistisch am besten parken können. Laut dem Portal "Chip" soll die Funktion in Zukunft auf weitere Städte ausgeweitet werden. Wer zu einer bestimmten Uhrzeit am Ankunftsort ankommen möchte, kann die Routenplanung von Google Maps übernehmen lassen. Hier fließen für die Kalkulation der idealen Abfahrtsuhrzeit sämtliche relevante Faktoren wie Baustellen, Rush-Hour und die allgemeine Verkehrslage mit ein.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: sint / Shutterstock.com