Balance

In unserer schnelllebigen Welt, die oftmals stark von Erfolgsdruck geprägt ist, gibt Ex-Präsident Barack Obama seinen Töchtern einen wichtigen Ratschlag, der daran erinnern soll, Glück und echten Erfolg nicht nur in beruflichen Errungenschaften zu finden. Mehr dazu im folgenden Beitrag, doch zunächst einmal ein kleiner Überblick zu den wichtigsten Fakten zu Barack Obama.

Wichtigste Fakten zu Barack Obama

Barack Obama ist auch nach seiner Präsidentschaft eine prominente Figur in der US-Kultur und -Politik und weltweit bekannt. Er wurde am 4. August 1961 in Honolulu, Hawaii, geboren und hat im Laufe seines Lebens eine Vielzahl bedeutender Erfolge verzeichnet.

Obama erwarb Abschlüsse von der Columbia University und der Harvard Law School, wobei er der erste Afroamerikaner war, der die Position des Präsidenten der Harvard Law Review innehatte. Nach seinem Abschluss arbeitete er als Anwalt für Bürgerrechte und unterrichtete zwischen 1992 und 2004 Verfassungsrecht an der University of Chicago Law School.

Er trat auf nationaler Ebene in Erscheinung als Senator von Illinois und wurde nach seiner Rede auf der Democratic National Convention 2004 weithin bemerkt. Im Jahr 2008 wurde Obama zum 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt und diente in dieser Position von 2009 bis 2017. Er war der erste afroamerikanische Präsident in der Geschichte der USA.

Während seiner Präsidentschaft adressierte Obama verschiedene Themen, einschließlich einer Gesundheitsreform, bekannt als "Obamacare", der Wirtschaftserholung nach der Finanzkrise von 2008, der Unterstützung erneuerbarer Energien und dem Ende des Krieges im Irak.

Nach dem Ende seiner Amtszeit blieb Obama in der Politik aktiv und engagierte sich in diversen sozialen Angelegenheiten. Er ist auch für seine literarischen Beiträge bekannt, einschließlich seiner Memoiren "Ein verheißenes Land", in denen er seine politische Karriere und seine Zeit im Weißen Haus beschreibt.

Balance zwischen Beruf und Privatleben

Als Vater von zwei Töchtern, die sich in ihren Zwanzigern befinden, und als ehemaliges Staatsoberhaupt, besitzt Obama eine einzigartige Perspektive auf die Balance zwischen Beruf und Privatleben. Seine vielfältigen persönlichen und beruflichen Erfahrungen haben ihm wertvolle Einsichten in die Dynamik des Arbeitslebens und des Lebens im Allgemeinen gegeben.

In einem Podcast namens "This Is Working" von LinkedIn News hat Obama über die Bedeutung des Gleichgewichts zwischen Berufs- und Privatleben gesprochen. Er ermutigte junge Menschen, sich auf eine Karriere zu konzentrieren, die ihnen Interesse und Erfüllung bietet. Gleichzeitig warnte er davor, die Arbeit zum Ersatz für andere wesentliche Lebensbereiche zu machen, wie ehrenamtliches Engagement, die Verbindung zur Familie, den Aufbau und die Pflege von Freundschaften und die Teilnahme an gesellschaftlichen Aktivitäten.

In diesem Zusammenhang brachte Obama die Herausforderung des "Erfolgshungers" zur Sprache. Er stellte fest, dass viele Menschen "Erfolg" überwiegend im Zusammenhang mit finanziellen Gewinnen, akademischen Titeln oder einem hohen beruflichen Status definieren. Obama betonte jedoch, dass viele der bedeutendsten Elemente im Leben nicht allein durch intensive Arbeit erzielt werden können.

Seinen Töchtern gab Obama den Ratschlag, dass sie sich nicht vom Streben nach Erfolg davon abhalten lassen sollten, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Er riet ihnen, die Balance zwischen Arbeit und Privatleben im Blick zu behalten und sich nicht ausschließlich auf den beruflichen Erfolg zu konzentrieren. Obama postulierte, dass "die glücklichsten und erfolgreichsten Menschen" diejenigen sind, die ihrem Privatleben genauso viel Wert beimessen wie ihrer Karriere.

Im abschließenden Teil seiner Bemerkungen hob Obama die Bedeutung von Beziehungen zu Menschen außerhalb des Arbeitsumfelds hervor, insbesondere die Beziehungen zu Familienmitgliedern. Er unterstrich die Bedeutung intimer Beziehungen und persönlicher Freundschaften und stellte fest, dass diese oft langfristig von größerer Bedeutung sind.

D.Maier/Redaktion finanzen.net