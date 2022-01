Das kleine "i" in Apples iPhone steht nicht nur für Internet

Das kleine "i" in Apple -Produkten hat eine lange Tradition. Angefangen hat alles mit dem ersten iMac, der im Jahre 1998 veröffentlicht wurde. Anschließend folgten iPod, iPhone und das iPad. Aber wofür steht das "i" in iPhone eigentlich? Diese Frage stellen sich viele, egal ob man selbst Apple-Nutzer ist, oder nicht. Viele glauben, die Antwort zu kennen. Das kleine "i" steht für das englische Ich, so meinen viele. Das ist jedoch nicht korrekt. Das "i" steht in erster Linie für Internet, wie chip.de betont, damit ist die Frage aber noch nicht abschließend beantwortet. Das kleine "i" hat nämlich noch weitere Bedeutungen.

Unterschiedliche Bedeutungen

Nach Information von Giga.de, offenbarte der Apple-Mitgründer Steve Jobs die Bedeutung des kleinen "i" bereits bei der Präsentation des iMac im Jahre 1998. Nach Aussage des langjährigen Apple-CEO, stehe das "i" in iMac für Begriffe wie individuell, instruieren, informieren oder inspirieren. Alles Eigenschaften, mit denen der iMac assoziiert werden soll. Die Entwickler haben sich schließlich dazu entschlossen, das kleine "i" auch für künftige Produkte beizubehalten, egal ob Hard- oder Software. Dadurch wurde das kleine "i" zum Markenzeichen des Unternehmens.

Das kleine "i" wird kaum noch verwendet

Apple verwendet die Abkürzung inzwischen kaum noch. Produkte wie die Apple Watch oder der Apple TV enthalten die Abkürzung nicht mehr. Und das Multimediaprogramm iTunes wird immer stärker durch den eigenen Streaming-Dienst Apple Music verdrängt. Die Betreiber von Giga.de rechnen allerdings nicht damit, dass das iPhone künftig in Apple Phone umbenannt wird. Nach Auffassung von chip.de ist Internetfähigkeit inzwischen eine selbstverständliche Eigenschaft von Multimediageräten geworden, weshalb das "i" nicht mehr notwendig sei.

