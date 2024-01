Apple-Support

Bei Problemen wie einer schlechten Verbindung, rauschender Musik oder einer schnellen Entladung des Akkus, können sich AirPods Besitzer oftmals selbst helfen. Denn mit einem Reset lassen sich viele Störungen beheben.

Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen löst viele Probleme

Hin und wieder kommt es vor, dass AirPods, Apples Bluetooth-Kopfhörer, nicht wie erwartet funktionieren, Verbindungsprobleme haben, oder es aufgrund verschiedener Software-Versionen zu Kompatibilitätsproblemen kommt. Hier hilft häufig ein Reset. Auch wenn die Kopfhörer verkauft beziehungsweise mit einem neuen Smartphone oder anderen Gerät verbunden werden, sollten diese zunächst zurückgesetzt und von der Apple-ID getrennt werden. Dabei ist zu beachten, dass dadurch alle bisherigen Kopplungen mit den AirPods gelöscht werden. Wie der Reset funktioniert, verrät der Apple-Support in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung.

So funktioniert der Reset bei AirPods

Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen funktioniert bei AirPods und AirPods Pro auf gleichem Weg. Um die AirPods zurückzusetzen, müssen diese in das Ladecase gelegt und der Deckel anschließend verschlossen werden. Nach etwa 30 Sekunden wird der Deckel wieder geöffnet und die AirPods in die Ohren eingesetzt. Anschließend werden auf dem Smartphone die Bluetooth-Einstellungen in der App "Einstellungen" ausgewählt. Alternativ könne bei iOS -Geräten in den Einstellungen auch "Deine AirPods" ausgewählt werden, so der Apple Support. Wenn die AirPods als verbunden angezeigt werden, wird das Informationssymbol neben den AirPods angeklickt. Beim Herunterscrollen erscheint der Hinweis "Dieses Gerät ignorieren", welches ausgewählt und anschließend noch einmal bestätigt werden muss.

Auch wenn die AirPods in den Bluetooth-Einstellungen nicht zu sehen sind, wird mit dem nächsten Schritt fortgefahren. Dazu werden die AirPods in das Ladecase gelegt und der Deckel offengelassen. Anschließend wird die Setup-Taste auf der Rückseite des Cases ungefähr 15 Sekunden lang gedrückt, bis die Statusanzeige an der Vorderseite des Cases erst gelb und dann weiß blinkt.

Nach dem Reset sind die AirPods von allen Geräten entkoppelt. Um sicherzustellen, dass die Wiederherstellung funktioniert hat, werden die AirPods in die Nähe des verbundenen iPhones gelegt und der Deckel des Ladecases geöffnet. Wenn sich die Kopfhörer nicht sofort mit dem iOS-Gerät verbinden, sind sie erfolgreich zurückgesetzt. Falls sie sich dennoch verbinden, hat der Reset nicht funktioniert und muss wiederholt werden, so das Online-Portal Giga. Nachdem die AirPods erfolgreich zurückgesetzt wurden, können sie neu verbunden werden.

Reset bei AirPods Max

Noch einfacher funktioniert der Reset bei den AirPods Max. Laut Apple Support müssen diese zuerst ein paar Minuten aufgeladen werden. Anschließend werden die Geräuschkontrolltaste und der Drehknopf, die sogenannte Digital Crown, etwa 15 Sekunden lang gedrückt, bis die LED erst gelb und dann weiß blinkt. Danach können die AirPods Max neu verbunden werden.

