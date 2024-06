Bildungsfreistellung

Eine berufliche Weiterbildung eines Arbeitnehmers kann auch für den Arbeitgeber von Vorteil sein. In fast allen Bundesländern können Arbeitnehmer für solch eine Fortbildung Bildungsurlaub beantragen.

Anspruch auf Bildungsurlaub wird wenig genutzt

In der Regel haben Arbeitnehmer mit mindestens sechs Monaten Betriebszugehörigkeit Anspruch auf fünf Tage Bildungsurlaub im Jahr, der sich jedoch je nach Bundesland unterscheiden kann: In einigen Bundesländern können Arbeitnehmer auch alle zwei Jahre zehn Tage am Stück frei nehmen. Dahingegen besteht in Bayern und Sachsen überhaupt kein Anspruch auf Bildungsurlaub, so ein Beitrag des Nachrichtensenders ZDFheute.

Laut einer Befragung des ifo-Instituts im Auftrag des Personaldienstleisters Randstad nehmen jedoch nur wenige Beschäftigten die bestehenden Möglichkeiten auch wahr. Dabei lässt sich der Urlaub für die unterschiedlichsten Fortbildungen nutzen und müsse nicht zwingend mit dem eigenen Beruf zu tun haben. Mithin stellt der Bildungsurlaub eine Win-win-Situation für beide Seiten dar: Arbeitnehmer können sich an fünf Tagen im Jahr - bei voller Lohnfortzahlung - weiterbilden, während Arbeitgeber von den neu erworbenen Kenntnissen ihrer Arbeitnehmer profitieren.

Weiterbildung unter Fortzahlung der vollen Vergütung

In 14 von 16 Bundesländern besteht der gesetzliche Anspruch, vom Arbeitgeber für eine Fortbildung von der Arbeit freigestellt zu werden - und das unter Fortzahlung der vollen Vergütung. "Es handelt sich dabei um zusätzliche Tage, die nicht auf den Erholungsanspruch angerechnet werden", erklärt Tjark Menssen vom Rechtsschutz des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) gegenüber der Deutschen Handwerks Zeitung (DHZ). Diese Tage können für Weiterbildungen genutzt werden, die als Bildungsurlaub anerkannt sind.

Für den Bildungsurlaub gilt laut dem Wirtschaftsforum immer das Ziel der Weiterbildung - ob beruflich, gesellschaftlich oder politisch. Darunter fallen unter anderem auch Sprachkurse und Seminare zu Themenbereichen wie Marketing, aber auch in Sachen Burnout-Prävention. Diese sind nach Angaben der DHZ nicht auf Angebote innerhalb Deutschlands begrenzt, sondern können weltweit in Anspruch genommen werden. Den Arbeitnehmern soll eine Möglichkeit gegeben werden sich weiterzubilden, damit sie sich besser an den Wandel in Gesellschaft und Arbeitswelt anpassen können.

Wer trägt die Kosten für einen Bildungsurlaub?

Wurde vom Arbeitnehmer eine passende Weiterbildungsmöglichkeit ausgewählt, legt er die Anmeldebescheinigung seinem Arbeitgeber zur Unterschrift vor. Wird die Weiterbildungsmaßnahme vom Arbeitgeber bewilligt, kann diese als Bildungsurlaub reklamiert werden.

Der Lohn wird während der Zeit des Bildungsurlaubs weiterbezahlt. Die Kosten für das Weiterbildungsangebot selbst, sowie Reisekosten und mögliche Aufwendungen für Übernachtung und Verpflegung müssen Arbeitnehmer hingegen selbst tragen. Laut dem Wirtschaftsforum kann es sich in vielen Fällen jedoch lohnen, den Arbeitgeber nach einer Kostenbeteiligung oder sogar nach einer vollständigen Kostenübernahme zu fragen. In einigen Bundesländern besteht zudem die Möglichkeit, eine Bildungsprämie oder ein Förderprogramm in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus können die entstandenen Kosten für die Weiterbildung bei der Einkommensteuererklärung in voller Höhe als Werbungskosten abgesetzt werden.

Redaktion finanzen.net