Nachhaltige Mode: Startup MoEa bringt Sneaker aus Früchten und Pflanzen auf den Markt

Das Startup MoEa

Gegründet wurde das Startup MoEa im September 2020 von Achille Gazagnes, Benoit Habfast und Simon de Swarte in Paris. Nach Angaben auf ihrer Kickstarter-Website, haben die Gründer selbst eine Schwäche für Sneaker und schon einige Jahre Erfahrung in diesem Bereich zu verzeichnen. Zuletzt arbeiteten sie in einer französischen Schuhfirma. Ziel des Startups ist es, den Menschen nachhaltige Mode zu vermitteln, ohne dabei an Stil einbüßen zu müssen. Inzwischen fasst das Team von MoEa sieben Mitarbeiter, die alle die Bereiche Mode und Nachhaltigkeit miteinander vereinen möchten. Auch wenn der ökologische Fußabdruck der nachhaltigen Sneaker vergleichsweise gering ist, plant das Unternehmen weitere Wege zu finden, diesen weiter zu verkleinern. Das Unternehmen ist außerdem Teil der Organisation "1% for the Planet". Im Zuge dessen wird ein Prozent des jährlichen Bruttoumsatzes an den WWF und sein Waldschutzprogramm gespendet.

Sneaker aus Pflanzen und Früchten

Hergestellt werden MoEas Sneaker aus fünf verschiedenen Pflanzen und Früchten: Apfel, Ananas, Kaktus, Mais und Traube. Zum Beispiel wird der "GRAPE SKIN" aus Resten der Weinindustrie hergestellt und besteht zu 32 Prozent aus Traubenresten, 22 Prozent wasserbasiertem PU (Polyurethane) und 46 Prozent recyceltem Polyester. Auch die anderen Materialien bestehen zum Teil aus Abfällen: "APPLE SKIN" aus Apfelresten der Saftindustrie, "Maisleder" aus nicht essbarem, amerikanischen Mais, "Ananasleder" aus Abfällen von Ananasblättern von den Philippinen, sowie "Kaktusleder" aus Kaktushaut aus der mexikanischen Wüste. Je nach Pflanzenart wird der Biomasse dann Bio-Baumwolle, Bio-PU oder recycelter Kunststoff zugegeben um das Material zu stabilisieren. Das Resultat ist ein veganes, stabiles, robustes, aber trotzdem weiches und atmungsaktives Material, welches laut der MoEa-Ökobilanz ganze 89 Prozent weniger Kohlenstoffemissionen verursacht und bei dem kein Tierleben geopfert wird. Hergestellt werden die Sneaker nach europäischem Standard in Portugal.

Aus den fünf verschiedenen Pflanzen und Früchten, werden dann elf verschiedene Styles. Das Startup selbst gibt auf der Kickstarter-Seite an: "Wenn Sie Ihre Farbe wählen, wählen Sie Ihre Frucht! Mit 11 Styles und fünf Früchten und Pflanzen zur Auswahl wurde MoEa als ultimativer, stylischer Unisex-Sneaker entworfen, den man zu allen Anlässen und Outfits tragen kann. Die Form des Sneakers ist von den 90ern inspiriert - zeitlos - aber das Design ist futuristisch und zeigt der Welt, dass wir eine bessere Zukunft bauen können." Pro Frucht gibt es dann zwei Farboptionen: Ein weißer Schuh mit passendem farblichem Akzent oder ein einfarbiger Schuh. Zusätzlich gibt es noch ein weißes Modell mit Farbakzenten jeder Frucht.

Nachhaltigkeit in der Mode

Nicht nur das Startup MoEa reagiert auf die Nachfrage nach mehr nachhaltige Mode, große Modeunternehmen gehen ebenfalls auf diese Wünsche der Kunden ein. Die italienische Marke Gucci bringt, veconomist.de zufolge, ebenfalls einen veganen Sneaker auf den Markt. Dieser besteht zu 77 Prozent aus pflanzlichen Materialien. Obwohl das Modell weiterhin synthetische Materialien beinhaltet, will die Luxusmodemarke diese zukünftig durch nachhaltige Materialien ersetzen. Auch adidas gab, wie veconomist.de berichtet, im Juni bekannt, dass einige Sneaker-Modelle als vegane Variante auf den Markt gebracht werden sollen. Mit ihrer neuen Produktreihe "Our Icons Go Vegan", werden die Sneaker komplett aus tierfreien Materialien aus PU-beschichtetem, recyceltem Polyester hergestellt.

