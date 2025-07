adidas Aktie News: adidas reagiert am Vormittag positiv

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von adidas. Das Papier von adidas legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 207,00 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 207,00 EUR. Die adidas-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 207,10 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 205,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.486 adidas-Aktien.

Bei 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 27,44 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 175,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 15,31 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,00 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 256,50 EUR.

Am 29.04.2025 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 0,95 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,15 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,46 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte adidas am 30.07.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 7,67 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

