Technischer Defekt: Seit sechs Monaten gibt es keine Flüge mit Blue Origin

Defekt in 8.500 Metern Höhe

Kurz nach dem Start der New Shepard am 12. September 2022 vom Blue Origin Startplatz in West Texas kam es in etwa 8.500 Metern Höhe zu einem unvorhergesehenen Ereignis. Nach etwa einer Minute geriet die Rakete vom Kurs ab und das Startabbruchsystem koppelte die Kapsel vom Raketenantrieb ab. Mit einem Fallschirm segelte die Kapsel anschließend wieder in Richtung Erde und landete in der nahegelegenen Wüste. Was mit der Rakete passierte, die eigentlich für die Wiederverwendung konzipiert wurde, ist unbekannt. Obwohl die Aktivierung des Notfallmechanismus nicht geplant war, sei dabei in technischer Hinsicht laut Blue Origin alles "nach Plan" gelaufen. Es bleibt lediglich die Frage, warum der Mechanismus aktiviert wurde. Bei dem Flug waren keine Passagiere an Bord, es wurde nur Nutzlast befördert. "Wir untersuchen jetzt die Anomalie und ihre Ursache", sagte Chef-Architekt Gary Lai laut SpaceNews bei einer Konferenz in Colorado Ende Februar. "Wir werden der Ursache auf den Grund gehen", versicherte er.

Verstärkter Fokus auf suborbitalen Tourismus

Was das Ereignis für die Zukunft von Blue Origin und der New Shepard genau bedeutet, ist noch unklar. Nähere Information dazu, was der genaue Status der Rakete ist und wie die zukünftige Timeline für neue Starts aussieht, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Gary Lai gibt aber einen Ausblick auf die zukünftige Ausrichtung von Blue Origin: "Wir erwarten, dass in naher Zukunft, im kommenden Jahr, der suborbitale Tourismus unsere Flüge dominieren wird", so Lai laut SpaceNews. Kommerzielle Flüge und die Beförderung von Nutzlasten werden in Zukunft an Bedeutung abnehmen, momentan befördert die Firma zu Forschungszwecken Nutzlasten, um die Atmosphäre zu untersuchen. Blue Origin werde aber weiterhin ein paar spezielle Nutzlastmissionen pro Jahr unterstützen, so wie bisher, auch wenn die Zahl der privaten Astronautenflüge weiter zunimmt.

Raumfahrt zukünftig als Routine

Der Fehlstart ist der erste Defekt der New Shepard seit dem ersten Flug an den Rand des Weltalls im Oktober 2021. Seither hat die New Shepard 20 erfolgreiche Flüge und Landungen durchgeführt. Wie auch beim Konkurrenzunternehmen SpaceX von Elon Musk handelt es sich um eine wiederverwendbare Rakete. Die nach dem ersten US-amerikanischen Astronauten Alan Shepard benannte Rakete bietet Privatpersonen in Normalzeiten einen 11-minütigen Flug mit der Shepard an, Interessierte können ganz einfach auf der Website des Unternehmens eine Anfrage ausfüllen. Der genaue Preis wird vom Unternehmen nicht angegeben. Laut Gary Lai besteht großer Verbesserungsbedarf bei der touristischen Ausrichtung von Blue Origin, die Umschlagszeiten zwischen den Flügen seien noch zu verringern. Das letztendliche Ziel von Blue Origin bestehe darin, "zu lernen, wie man die Raumfahrt zur Routine macht", erklärte er laut SpaceNews.

