Konkurrenz für Porsche, Ferrari und Co. - Die achte Generation der Corvette bricht mit eigener Tradition

Die achte Generation der Corvette

Corvette, der Kultsportwagen von Chevrolet kommt in einer neuen und signifikant überarbeiteten Version auf den Markt. Über eine Million Fahrzeuge des Modells wurden in den letzten gut 70 Jahren verkauft und die Corvette konnte nie ihren Ruf als "Plastikkiste" loswerden.

Deshalb setzt das amerikanische Unternehmen bei der achten Generation des wohl populärsten amerikanischen Sportwagens jetzt auf signifikant verändernde Maßnahmen, welche das Image der Corvette erheblich aufpäppeln sollen.

So wollen sie mit den Spitzenmodellen der Premiummarken wie Porsche und Ferrari konkurrieren und gleichzeitig mit Kampfpreisen überzeugen. Im Frühling 2020 soll das Modell in den USA auf den Markt kommen, gut ein Jahr später ist der Verkaufsstart in Deutschland geplant. Der Grundpreis der Corvette soll hier bei circa 100.000 Euro liegen.

Die technischen Werte