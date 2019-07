Von diesem Dschungelcamp-Star kann man jetzt Produkte bei Edeka kaufen

2011 wanderte der Currywurstmann in die USA aus und gründete zunächst ein Schmucklabel. 2012 nahm er dann seinen ersten Currywurst-Foodtruck in Betrieb, den "No. 1 Currywurst Truck" in Los Angeles. Begleiten ließ er sich dabei vom VOX-Fernsehteam für das TV-Format "Goodbye Deutschland - Die Auswanderer". Die Currywurst, der er auch seinen Spitznamen verdankt, liegt ihm schon seit jeher im Blut. Nun verkauft er Curry-Saucen und -Gewürze bei Edeka

Curry-Gewürze und Curry-Ketchup

Edeka habe ihn und seine Lebensmittel eingekauft. "Ich präsentiere sie dort, sie verkaufen sie", erläuterte der Ex-Dschungelcamper während seiner Promotion-Tour durch verschiedene Edeka-Läden in ganz Deutschland.

Sein Produktportfolio umfasst neben Currywurst-Gewürz auch Curry-Gewürz und Pommes-Salz. Zusätzlich gibt es Curry-Ketchup in Pulverform. "Einfach schnell mit Wasser anrühren, und schon hat man eine Curry-Soße", erklärt Linus Banse - mit ihm und seinem Bruder Colin Banse, die das Startup "Quick & Curry" gegründet haben, vertreibt der Currywurstmann seine Produkte. Die Ketchup-Soße ist für 2,29 Euro zu haben, die anderen Gewürzmischungen kosten bei Edeka je 2,99 Euro.

Trend zu eigenen Produkten erkennbar

Für den Currywurstmann muss der perfekte Curry-Ketchup übrigens fruchtig sein, "nicht zu sauer und nicht zu essiglastig". In diese Richtung - und mit einer "leichten Barbecuenote" versehen - geht auch sein eigener Curry-Ketchup.

Dass Prominente oder Influencer eigene Produkte auf den Markt bringen, ist keine Seltenheit. So verkauft beispielsweise die YouTuberin Bianca Claßen - besser bekannt als "bibisbeautypalace" - bei dm Duschschäume, -gels und Lippenöle, Fans der Influencerin Dagi Bee können Trockenshampoo oder Salz-Spray von ihr erwerben.

