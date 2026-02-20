Datenschutz

Der Kollege ist im Urlaub, wichtige E-Mails stapeln sich im Postfach - darf der Chef einfach mitlesen? Oder die Teamleiterin das Postfach der erkrankten Mitarbeiterin öffnen? Die Rechtslage bei der E-Mail-Überwachung am Arbeitsplatz ist komplizierter als viele denken und hängt von entscheidenden Details ab.

Dienstliche Nutzung: Zugriff mit Grenzen erlaubt

Bei rein dienstlich genutzten E-Mail-Accounts haben Arbeitgeber grundsätzlich erweiterte Zugriffsmöglichkeiten. Wie aus einem Beitrag auf Haufe.de hervorgeht, dürfen Vorgesetzte in Vertretungssituationen - etwa bei Urlaub oder Krankheit - auf das Postfach zugreifen, wenn dies zur Abwicklung laufender Geschäftsprozesse erforderlich ist. Voraussetzung ist jedoch immer ein konkreter dienstlicher Anlass, etwa die Bearbeitung wichtiger Kundenkommunikation oder die Weiterführung dringender Projekte.

Eine dauerhafte oder willkürliche Überwachung ist aber selbst bei rein dienstlichen Accounts nicht zulässig. Der Zugriff muss verhältnismäßig sein und sich auf das notwendige Maß beschränken. Wie aus den Analysen des Datenschutzbeauftragten Hamburg hervorgeht, gilt auch hier der Grundsatz der Datenminimierung: Es dürfen nur die E-Mails eingesehen werden, die tatsächlich für die jeweilige Aufgabe relevant sind.

Private Nutzung macht alles komplizierter

Deutlich komplexer wird die Rechtslage, wenn Arbeitnehmer ihren dienstlichen E-Mail-Account auch privat nutzen dürfen. In diesem Fall greifen strengere Datenschutzbestimmungen und möglicherweise sogar das Fernmeldegeheimnis. Ein unberechtigter Zugriff auf private E-Mails kann dann nicht nur datenschutzrechtlich problematisch, sondern sogar strafbar sein.

Wie aus aktuellen Analysen der Datenschutz-Aufsichtsbehörden hervorgeht, ist bei erlaubter Privatnutzung ein Zugriff ohne Zustimmung des Arbeitnehmers grundsätzlich unzulässig. Selbst wenn der Chef weiß, dass Mitarbeiter ihre dienstlichen Accounts privat nutzen und dies stillschweigend duldet, ändert das nichts an der Rechtslage. Sobald private E-Mails im Spiel sind, müssen Arbeitgeber äußerst vorsichtig agieren.

Klare Regeln schaffen Rechtssicherheit

Um rechtliche Probleme zu vermeiden, empfehlen die Datenschutz-Fachleute von Dr. Datenschutz klare schriftliche Regelungen zur E-Mail-Nutzung. Unternehmen sollten eindeutig festlegen, ob die private Nutzung erlaubt ist oder nicht, und diese Regeln konsequent durchsetzen. Alternativ können technische Lösungen helfen: Gemeinsame Postfächer, automatische Weiterleitungen bei Abwesenheit oder Vertretungsregelungen minimieren das Risiko unzulässiger Zugriffe.

Besonders wichtig ist die rechtzeitige Information der Mitarbeiter über mögliche Überwachungsmaßnahmen. Transparenz schafft Vertrauen und rechtliche Sicherheit für beide Seiten. Wer als Arbeitnehmer unsicher ist, sollte die Nutzungsrichtlinien des Unternehmens prüfen und im Zweifel private E-Mails konsequent über separate Accounts abwickeln.

