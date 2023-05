DB Rad+ App: So kann man als DB-Fahrgast mit Radfahren Reisegutscheine verdienen

Mit dem Fahrrad fahren und dafür einen DB-Reisegutschein erhalten? Was nach einem wenig lukrativen Geschäft für die Deutsche Bahn (DB) klingt, ist in einigen Aktionsgebieten schon lange möglich. DB-Kunden, die ihre mit dem Rad gefahrenen Kilometer per App tracken, erhalten dafür Gutscheine.

Bei einer bestimmten Kilometerzahl wird die Infrastruktur in der Gemeinde verbessert

"Wird ein bestimmter Meilenstein erreicht, profitiert die ganze Community von fahrradfreundlichen Infrastrukturmaßnahmen und Events, die die Kommune oder die Deutsche Bahn initiieren", wirbt die DB auf ihrer Website für die DB Rad+ App. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen also nicht nur individuell einen Gutschein ihrer Wahl, wenn sie eine bestimmte Kilometerzahl mit der App getrackt haben - auch die Infrastruktur profitiert.

Dafür müssen Radfahrerinnen und Radfahrer in den Aktionsgebieten lediglich die für Android und iOS verfügbare DB Rad+ App herunterladen und in der App angeben, wenn sie auf dem Rad sitzen. Das Handy misst die gefahrene Kilometerzahl - und nach 100 Kilometern kann zum Beispiel ein DB-Reisegutschein eingelöst werden.

Insgesamt wurden mit der DB Rad+ App bereits über 3,1 Millionen Kilometer gesammelt

Neben Prämien, die bei der Deutschen Bahn selbst eingelöst werden können, haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch die Möglichkeit, ihre gefahrenen Kilometer in Gutscheine für Partner-Shops einzutauschen. So können auch schon weniger als 100 Kilometer einen Kaffee umsonst oder eine Vergünstigung beim nächsten Lebensmitteleinkauf bedeuten. Das Projekt kommt gut an: Wie chip.de berichtet, wurden bis 2022 mit den gefahrenen Kilometern bereits über 220 Tonnen CO2 eingespart. Auf der Website können Teilnehmerinnen und Teilnehmer immer sehen, wie viele Kilometer die Community insgesamt schon von der App hat registrieren lassen - Stand Ende März 2023 wurden bereits über 3,1 Millionen Kilometer zusammengetragen.

Aktuell gibt es das Projekt lediglich in den Aktionsgebieten Ahrensburg, Bamberg, Coburg, Erlangen, Freising, Hamburg, Lindau, Regensburg, Renningen, Schweinfurt, Straubing, Unterhaching, Weilheim und Wiesbaden. Gemeinden, die sich für eine Teilnahme interessieren, können sich bei der DB für das Programm anmelden.

Redaktion finanzen.net

