Das ist das reichste Familien-Mitglied aus dem Kardashian-Jenner-Clan

Kylie Jenner

Kylie Jenner ist derzeit mit einem geschätzten Vermögen von einer Milliarde US-Dollar von Forbes als die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt gelistet. Außerdem rankte das Forbes Magazin Kylie auf Platz 5 der reichsten Celebrities Amerikas hinter Größen wie Oprah Winfey und Steven Spielberg , zusätzlich wird sie bei Forbes als Zweite im Ranking der weltweit bestbezahlten Entertainer 2019 aufgeführt, vor ihr ist nur noch Taylor Swift. Dementsprechend ist die jüngste Schwester von Kim Kardashian mit Abstand das reichste Familienmitglied im Kardashian-Jenner Clan. Die 22-Jährige hat inzwischen verschiedene Marken hervorgebracht, bekannt wurde die Beauty-Milliardärin als Reality-TV-Sternchen in Keeping Up With the Kardashians.

Kylies Selfmade-Karriere begann jedoch erst 2015, als sie ihre ersten 29-US-Dollar-Lip-Kits unter dem Namen Kylie Cosmetics verkaufte. 2018 handelte sie schon Kylie Cosmetics-Produkte im Wert von 360 Millionen US-Dollar, darauf folgte im selben Jahr ein großer Deal mit dem Kosmetikhändler Ultra, mit dessen Hilfe Jenner Produkte im Wert von 55 Millionen US-Dollar in nur sechs Wochen verkaufte. Im Mai 2019 brachte die Kosmetik-Milliardärin ihre neue vegane Kosmetiklinie Kylie Skin heraus, danach folgte eine Marke für Babykleidung, welche nach ihrer Tochter Stormi benannt ist. Mitte November sorgte Kylie zuletzt für großes Aufsehen, als sie 51 Prozent ihrer Firma Kylie Cosmetics für rund 600 Millionen US-Dollar an den Kosmetikkonzern Coty verkaufte, der Wert von Kylies Firma stieg infolgedessen von rund 900 Millionen US-Dollar auf ungefähr 1,2 Milliarden US-Dollar an. Privat ist Kylie Single, nachdem sie einige Jahre mit dem Musiker Travis Scott liiert war und mit ihm zusammen ihre Tochter Stormi Webster hat.

Kendall Jenner

Kendall Jenner, vom Beruf her Model, ist ebenso vom Forbes Magazin gelistet. Kendall ist mit einem Verdienst von 22,5 Millionen US-Dollar im Jahr 2018 das bestbezahlte Model der Welt und das bereits das zweite Jahr in Folge. Damit ist sie zwar nicht das meist verdienende Mitglied der Jenner-Kardashian-Familie, denn im gleichen Zeitraum verdiente Kylie laut Forbes 166,5 Millionen US-Dollar, dennoch ist Kendall damit auf ihrem absoluten Karrierehoch. Des weiteren profitiert die Laufsteg-Schönheit von Verträgen mit beispielsweise Estée Lauder, adidas und Calvin Klein. Celebrity Net Worth kalkuliert Kendalls Vermögen auf rund 30 Millionen US-Dollar.

Kim Kardashian West

Die 39-jährige Kim Kardashian West besitzt laut Forbes ein Vermögen von 72 Millionen US-Dollar und belegt dementsprechend Platz 26 der reichsten Celebrities Amerikas und Rang 57 der reichsten Selfmade-Frauen Amerikas. Kim Kardashian verdiente große Teile ihres Vermögens mit der Reality-Show Keeping Up With the Kardashians, außerdem designte sie Smileys und ein Handy-Spiel. Den weitaus größten Anteil ihres Vermögens nahm Kim mit ihrer zwei Jahre alten Kosmetik-Firma KKW-Beauty ein, welche alleine 2018 100 Millionen US-Dollar Umsatz einbrachte. Zurzeit absolviert Kim eine vierjährige Ausbildung zur Anwältin bei einer Kanzlei in San Francisco und plant diese 2022 zu beenden. Privat ist Kim Kardashian West mit dem Musiker Kanye West verheiratet und hat mit ihm vier Kinder.

Khloe Kardashian

Khloe Kardashian hat ein von der Time geschätztes Vermögen von 40 Millionen US-Dollar, das meiste davon nahm sie über die Reality-TV-Show der Familie, eine Jeanskollektion und die Produktion der Krimi-Serie Twisted Sisters ein. Außerdem konnte sie mehrere Werbe-Deals abschließen, 2015 wurde sie mit ihrem Buch "Strong looks better naked" zur New York Times-Bestsellerin gekürt.

Kourtney Kardashian

Laut Money besitzt die älteste Kardashian-Schwester ein geschätztes Vermögen von 35 Millionen US-Dollar, das meiste davon nahm sie mit der Familien-Show Keeping Up With the Kardashians und verschiedenen Werbeverträgen ein. Laut der Vogue soll Kourtney an einer eigenen Kosmetiklinie arbeiten, privat hat die 40-Jährige zusammen mit Scott Disick drei Kinder, ist zur Zeit allerdings Single.

Rob Kardashian

Rob Kardashian ist 32 Jahre alt und ist der Vater eines Kindes. Celebrity Net Worth schätzt sein Vermögen auf 10 Millionen US-Dollar, welche er größtenteils über seine Auftritte in der Familien-Reality-TV-Show einnahm.

Kris Jenner

Kris Jenner, Mutter der Kardashian-Töchter, hält laut Forbes ein Vermögen von 37,5 US-Dollar und war 2018 auf Platz 84 der 100 reichsten Celebrities. Sie fungiert als Managerin für ihre Kinder und konzipierte die Reality-TV-Show Keeping Up With the Kardashians. Für ihre Auftritte in der Show erhält Kris hohe Gagen und zieht außerdem immer wieder Werbe-Deals an Land.

Caitlyn Jenner

Caitlyn Jenner ist eine ehemalige Olympia-Goldmedaillen-Gewinnerin im Zehnkampf und eine US-amerikanische TV-Berühmtheit. Caitlyn ist außerdem als Sprecherin der Transgender-Gemeinschaft bekannt, da sie selbst Transgender ist. Caitlyn lebte 65 Jahre lang unter dem Namen Bruce Jenner. Celebrity Net Worth schätz das Vermögen der 70-Jährigen auf 10 Milliarden Dollar, einen Teil ihres Vermögens verdiente sie während ihrer Zeit bei Keeping Up With the Kardashians und ihrer Dokumentation I Am Cait.

Redaktion finanzen.net

