Kriminalstatistiken: Hier werden bundesweit die meisten Fahrräder geklaut

Das ist die Tendenz bezüglich Diebstahldelikten in Deutschland

Im Corona-Jahr 2020 wurden laut Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (BMI) mit 5,31 Millionen Delikten so wenige Straftaten verübt, wir es vor 28 Jahren zuletzt der Fall war. Dies verkündete die Institution Mitte April im Rahmen der Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik, kurz PKS, 2020. Zurückzuführen sei dies unter anderem auf den Rückgang von Diebstahlkriminalität.

Neben der sinkenden Zahl von Wohnungseinbrüchen und Autodiebstählen, kann auch ein Rückgang der Fahrraddiebstähle vermeldet werden, so das BMI. Mit 261.000 amtlich registrierten Fahrraddiebstählen bedeutet dies einen Rückgang von fast sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit ging die Zahl der Fahrraddiebstähle schon zum 13. Mal in den letzten 16 Jahren deutlich zurück - stärkere Rückgänge konnten lediglich 2010 und 2017 registriert werden. Der bisherige Höchststand konnte zwischen 2001 und 2004 gemessen werden, als jeweils über 400.000 Fahrraddiebstähle registriert wurden, so das BMI.

Diese Bundesländer sind besonders hervorzuheben

Besonders wenige solcher Taten wurden in Baden-Württemberg (19.687) und Niedersachen (26.936) registriert. In diesen Bundesländern wurden somit rund ein Siebtel weniger Fahrräder geklaut als 2019.

Um ein Fünftel bergauf ging es hingegen in Hamburg (14.577); in Thüringen gab es rund ein Sechstel mehr Fälle (10.245). Auch Hessen kann mit 12.424 Fällen eine leichte Steigerung verzeichnen. Dazu gesellen kann sich außerdem das Saarland, in dem mit 1.024 Delikten 2,3 Prozent mehr Fahrräder gestohlen wurden.

In diesem Bundesland werden die meisten Fahrräder geklaut

An der Spitze der Bundesländer mit den meisten Fahrraddiebstählen steht weiterhin Bremen. Mit 875 Taten pro 100.000 Einwohner ist die norddeutsche Hansestadt an der Weser erneut die Nummer eins in Sachen Fahrradklau - dicht gefolgt von Hamburg, wo 790 Fahrräder gestohlen wurden, und Berlin, wo es gut 750 Drahteseln an den Kragen ging, berichtet das BMI.

Die niedrigste Klaurate kann - trotz leichter Steigerung - im Saarland gemessen werden, wo den Erhebungen des BMI zufolge nur rund 100 Fahrräder pro 100.000 Einwohner gestohlen wurden.

Ein Wert, der sich laut BMI nach wie vor auf einem sehr niedrigem Niveau befindet, ist die Aufklärungsquote. Mit 9,8 Prozent in 2020 ist diese zwar um 0,6 Prozent höher als in 2019, verharrt jedoch trotzdem im einstelligen Bereich. Auch die bundesweiten Unterschiede sind deutlich. In Berlin wird beispielsweise nur jedes 20. Fahrrad-Klau-Delikt aufgeklärt; in Thüringen hingegen jedes sechste.

Inna Warkus / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PotatoTomato / Shutterstock.com