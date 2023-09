Diebstahlschutz

Der US-amerikanische Elektroautohersteller Tesla vertrieb im Jahr 2022 circa 1,31 Millionen Autos weltweit. Doch der neue Unternehmensrekord birgt auch eine Schattenseite: Immer mehr Teslas werden gestohlen.

Die Zahl der Tesla-Fahrzeuge in Deutschland steigt

Nicht nur weltweit stieg die Anzahl der verkauften Elektrofahrzeuge von Tesla im Jahr 2022. Auch in Deutschland existierten laut einer Umfrage von Statista zum ersten Januar 2023 circa 118.800 Autos der Marke Tesla. Mit der steigenden Anzahl an Fahrzeugen häufen sich jedoch auch Berichte über Diebstähle der teuren Luxusautos. Und das obwohl deutschlandweit immer weniger Autos gestohlen werden. Im Jahr 2021 sank die Zahl zwar, dennoch wurden rund 9.805 Fahrzeuge entwendet. Es erscheint also immer wichtiger, sein Fahrzeug gut zu schützen.

Tesla bietet bereits ab Werk mehrere Möglichkeiten, das eigene Fahrzeug zu sichern. Neben der automatischen Verriegelung kann das Auto auch durch manuelle Verriegelung von innen beziehungsweise außen über die Tesla-App respektive Schlüsselkarte gesteuert werden. Doch welche Möglichkeiten gibt es noch?

Zusätzliche Möglichkeiten der Sicherung

Zunächst einmal sei gesagt, dass die Verwendung der Schlüsselkarte sicherer ist als die Verwendung eines Funkschlüssels oder Smartphones. Insbesondere zur der Verwendung des Smartphones häufen sich in diversen Foren und auch bei Twitter Sicherheitsbedenken. Möchte man nun doch sein Handy verwenden, gilt es einige wichtige Punkte zu beachten.

Die wohl einfachste Methode stellen regelmäßige Updates der Systemsoftware dar. So kann ganz einfach von Sicherheitsverbesserungen und neuen Funktionen profitiert werden.

Die "PIN to Drive"-Funktion bietet die Möglichkeit, einen selbst festgelegten Zahlencode zu verwenden, um loszufahren. Er verhindert zwar nicht den Einstieg in das Fahrzeug durch die Erweiterung des Handysignals, sorgt aber dafür, dass das Auto ohne PIN nicht bewegt werden kann. Auch bei Verwendung der Schlüsselkarte bietet die PIN zusätzliche Sicherheit.

Eine weitere Möglichkeit ist die Multi-Faktor-Authentifizierung, welche das Einloggen ohne Nachweis der Identität von einem bereits registrierten Gerät unmöglich macht. Ein möglicher Dieb kann also nicht das eigene Gerät zur Steuerung der Verrieglung freigeben, ohne dabei eine Authentifizierungs-Anfrage auf dem bereits bestehenden Gerät auszulösen.

Der Wächtermodus ist eine bereits von Tesla installierte Sicherheitsfunktion, welche die Umgebung durch die am Fahrzeug installierten Kameras überwacht. Wird ein Diebstahl erkannt, aktiviert das Fahrzeug ein Alarmsystem und speichert die Videoaufnahmen auf einem USB-Stick. Trotz der Vorteile für den Fahrzeugbesitzer ist diese Funktion in Deutschland jedoch umstritten. Das Aufnehmen und Speichern von Videomaterial mit unfreiwilligen Passanten scheint nicht datenschutzkonform zu sein. Nutzt man diese also, gilt es einige Dinge beachten. Beispielsweise sollten die Aufnahmen auf dem USB-Stick in regelmäßigen Abständen gelöscht werden.

Zuletzt ist es auch möglich, einen GPS-Tracker im Auto zu platzieren beziehungsweise zu installieren. So kann ein bereits gestohlenes Fahrzeug auch unabhängig von der App schnell aufgefunden werden.

Redaktion finanzen.net