Diese Verbrenner haben 2025 noch den höchsten Restwert

Das Marktforschungs- und Beratungsinstitut Bähr & Fess Forecast hat in Zusammenarbeit mit "Focus Online" eine Restwertprognose für die sogenannten "Restwertriesen 2025" veröffentlicht. Dabei unterscheiden Bähr & Fess Forecast zwischen den "relativen Restwertriesen", also dem prozentualen Wertverlust der nächsten vier Jahre, und den "absoluten Restwertriesen", dem Wertverlust in Euro der nächsten vier Jahre.

Mit diesem Wertverlust müssen Auto-Besitzer im Durchschnitt rechnen

Insbesondere bei den absoluten Restwertriesen sind jene Autos im Vorteil, deren Listenpreis vergleichsweise niedrig ausfällt und daher in absoluter Sichtweise einen geringen in Euro bemessenen Wertverlust hinnehmen müssen. Über alle Fahrzeugklassen hinweg betrug der durchschnittliche Wertverlust bei einer Jahresfahrleistung von 15.000 Kilometern im ersten Jahr nach der Neuzulassung 24,2 Prozent. In den folgenden Jahren sind es laut der von "Focus Online" veröffentlichten Analyse jeweils rund fünf bis sechs Prozent.

Wie "Autozeitung" festhält, spiegelt sich in der Prognose für Autos mit hoher Restwertentwicklung ebenso das veränderte gesellschaftliche Kaufverhalten wider. Schwere und leistungsstarke SUVs seien zwar immer noch sehr beliebt, doch die 2021 eingeführte CO2-Steuer verteure Diesel und Benziner erheblich. Nichtsdestotrotz sind Benziner nach wie vor der aktuellen Restwertriesen-Prognose zufolge am wertstabilsten. Einzig im SUV-Segment landen Modelle mit Dieselmotor auf den ersten drei Plätzen, wie aus der Analyse hervorgeht.

Diese Marken haben die Nase vorn

Hinsichtlich der wertstabilsten Marken übernimmt BMW die Spitzenposition. Zwölf Mal ist ein BMW-Modell innerhalb der Top 3 vertreten. Auf dem zweiten Platz rangiert Mercedes mit insgesamt elf Top-3 Platzierungen. Das Podest komplettiert AUDI mit zehn Platzierungen in den Top-3. Porsche liegt mit sechs Platzierungen auf dem vierten Rang. Bei den Restwert-Siegern übernimmt Porsche mit fünf ersten Plätzen die Spitzenposition, dicht gefolgt von Mercedes mit drei Restwert-Siegern. AUDI und BMW teilen sich den dritten Platz mit je zwei Restwert-Siegern.

Diese Autos thronen in ihrem Segment

Bei den Kleinstwagen mit dem geringsten absoluten Wertverlust hat der Citroen C1 VTi 72 S&S 5 mit einem Wertverlust von 4.995 Euro die Nase vorne, bei den relativen Restwertriesen mit Verbrennungsmotor der Hyundai i10 1.0 mit 50,5 Prozent. Eine Etage größer im Kleinwagen-Segment teilen sich der Mini One und der AUDI A1 25 TFSI Sportback mit einem Restwert von jeweils 57 Prozent nach vier Jahren den ersten Platz. Der absolute Restwertriese in dieser Klasse ist der Dacia Sandero SCe 75 mit einem Wertverlust von 3.949 Euro, dem geringsten absoluten Wertverlust über alle Segmente hinweg.

Im Segment der Kompaktwagen thront im Bereich der absoluten Zahlen der Kia Ceed 1.0 T-GDI mit einem Wertverlust von 8.379 Euro. Den prozentual höchsten Restwert in dieser Klasse teilen sich der VW Golf 1.0 TSI OPF, der AUDI A3 30 TFSI und das Mercedes CLA 180 Coupé, die allesamt einen Restwert von 55,5 Prozent nach den vier Jahren verzeichnen können. Bei der Mittelklasse kann der AUDI A4 35 TFSI Sportback im Jahr 2025 noch einen Restwert von 52,5 Prozent aufweisen - Platz eins in diesem Segment. In Bezug auf den absoluten Werteverlust führt der Skoda Superb 1,5 TSI Combi die Rangliste mit einem Werteverlust von 15.286 Euro an.

In der oberen Mittelklasse der Verbrenner hat der AUDI A6 35 TDI S tronic mit einem Wertverlust von 25.247 Euro die Nase vorne. Auch prozentual grüßt mit dem AUDI A7 45 TFSI S tronic und einem Restwert von 49,0 Prozent ein AUDI von der Spitze. In der Oberklasse rangiert der Porsche Panamera mit einem Restwert von 51 Prozent und einem absoluten Wertverlust von 46.854 in beiden Kategorien an erster Stelle.

Redaktion finanzen.net

