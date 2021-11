Disneys Streaming-Dienst wird zwei Jahre alt: So feiert Disney+ das Jubiläum

Zahl an Abonnenten hat sich mehr als verdoppelt

Im November dieses Jahres feiert Disney+ seinen zweiten Geburtstag. Das Streaming-Portal des US-amerikanischen Medienunternehmens Walt Disney Company ist, laut eigenen Angaben, in 61 Ländern und 21 Sprachen verfügbar. Über 13.000 Filme und Serien mit einem Umfang von insgesamt 8.000 Stunden können sich die Nutzer weltweit ansehen. Im letzten Jahr konnte Disney+ einen großen Zuwachs an Abonnenten verzeichnen. Laut eines Unternehmensberichts vom August 2021 wuchs die Anzahl an Abonnenten zwischen dem 27. Juni 2020 und dem 3. Juli 2021 von 57,5 Millionen auf 116 Millionen. Damit hat sich die Anzahl an Zuschauer innerhalb dieses Zeitraumes mehr als verdoppelt. Der durchschnittliche Umsatz pro Abonnement verringerte sich in diesem Zeitraum um etwa zehn Prozent von 4,61 US-Dollar auf 4,16 US-Dollar.

Disney+ feiert den zweiten Geburtstag mit dem Disney+-Day

Wie Disney Central berichtet, findet der Disney+-Day in diesem Jahr zum ersten Mal statt. Daraus soll jedoch ein jährliches Event werden, welches jedes Jahr am 12. November stattfindet. Dabei sollen von nun an sowohl die Abonnenten als auch die Streaming-Plattform gefeiert werden. Aber auch andere Unternehmensbereiche sollen eingeladen werden, am Disney+-Day teilzunehmen, so Disney Central. Die Disney Parks und die Disney Cruise Line sollen zum Beispiel spezielle Promotions und Erlebnisse bieten.

Diese Neuheiten gibt es zum Disney+-Day

Doch welche Neuheiten können Disney+-Kunden beim kommenden Event am 12. November erwarten? Eine Liste mit neuen Inhalten für den Streaming-Dienst wurde schon veröffentlicht. Freuen dürfen sich unter anderem Marvel-Fans über die Streaming-Premiere des Films "Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings". Für "Kevin allein zu Haus"-Fans wird zum Disney+-Day eine Neuinterpretation des Feiertagfilms namens "Nicht schon wieder allein zu Haus" veröffentlicht. Und auch die beliebten animierten Kurzfilme kommen zum Disney+-Jubiläum nicht zu kurz. Mit einer Kurzfilmserie namens "Olaf präsentiert", dem Pixar-Kurzfilm "Ciao Alberto" oder auch einem neuen Simpsons-Kurzfilm ist sowohl für Groß als auch für Klein etwas dabei.

