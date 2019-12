Amazon-Chef: Jeff Bezos verrät seinen Trick, mit Kritik umzugehen

Aktien in diesem Artikel Amazon 1.613,40 EUR

Der Druck der Öffentlichkeit

Jeff Bezos ist einer von vielen Menschen, der dem Druck der öffentlichen Meinung ausgesetzt ist. "Wenn ihr etwas macht, was neuartig oder ungewöhnlich ist, dann wird es immer auch missverstanden werden. Manche Leute versuchen euch mit gut gemeinter Kritik zu helfen, manchmal kritisieren sie euch hingegen aus Eigennützigkeit. Das ist in Ordnung und alles Teil des Prozesses", wird Bezos von CNBC zitiert. Bereits seit 1994 leitet Bezos den Online-Riesen Amazon und hat das Unternehmen zu einem der größten der Welt gemacht. Er selbst ist mittlerweile der reichste Mensch der Welt und tagtäglich in den Medien präsent. In einem CNBC-Interview erklärte Bezos kürzlich, wie er konstruktive Kritik erkennt, mit ihr umgeht und seinen Nutzen aus ihr zieht.

Der richtige Umgang mit Kritik

Jeff Bezos ist einer der bekanntesten Unternehmer der Welt und seiner Erfolgsstrategie seit Jahren treu geblieben. Besonders wichtig ist ihm die Unterscheidung von nützlicher und schädlicher Kritik. CNBC gegenüber verrät Bezos seine eigens entwickelte Methode dafür. Er hat über die Jahre ein Rahmenkonzept entwickelt, welches seine Prinzipien und Ziele beinhaltet und ihm dabei hilft, alles Wichtige im Auge zu behalten. Im Interview mit CNBC sagt Bezos: "Wenn ihr merkt, dass etwas dran ist an der Kritik, dann solltet ihr auch etwas verändern. Wenn ihr aber findet, dass das nicht der Fall ist, dann sollte euch nichts dazu bringen können, etwas anders zu machen."

Sein Erfolgsrezept

Bereits seit Beginn seiner Karriere muss der Amazon-Chef sich immer wieder mit der öffentlichen Meinung auseinandersetzen. Besonders die konstruktive Kritik seiner Kunden ist Jeff Bezos wichtig und dies machte er schon früh deutlich. Als Amazon sich noch in seinen Anfängen befand und lediglich ein Versandhandel für Bücher war, veröffentlichte das Unternehmen sowohl positive als auch negative Rezensionen. Einer der Verlage, deren Vertrieb Amazon übernahm, war mit diesem Konzept nicht einverstanden und riet Bezos, lediglich die positive Kritik zu veröffentlichen, um die Verkaufszahlen so zu steigern. Doch Bezos machte deutlich, dass es ihm weniger um das Geld ginge, sondern er weitaus mehr Wert darauf lege, seinen Kunden dabei zu helfen, die richtige Entscheidung beim Kauf zu treffen. Er macht deutlich, dass er durchaus bereit ist, sich mit konstruktiver Kritik auseinanderzusetzen, aber lediglich, wenn diese seinen Werten und Zielen entsprechen, wäre er bereit, diese auch anzunehmen.

