Aldi auf Erfolgskurs in den USA

Der deutsche Lebensmitteldiscounter Aldi ist in den USA auf dem Erfolgskurs. Bereits seit 1976 gibt es Filialen in den Vereinigten Staaten, doch der große Erfolg blieb zunächst aus. Mittlerweile hat Aldi jedoch 1.700 Läden in den USA und ist beliebter denn je. Doch die deutsche Lebensmittelkette ruht sich nicht auf ihrem Erfolg aus und plant bis zum Jahr 2022 noch 800 weitere Filialen zu eröffnen.

Das Erfolgskonzept von Aldi

Dass Aldi in den USA wirklich ein Erfolgskonzept sein soll, ist zunächst einmal schwer zu glauben. Ein begrenztes Sortiment, Eigenmarken, minimaler Kundendienst und eine sehr einfache Ausstattung passen eigentlich nicht zu den Ansprüchen, die US-amerikanische Kunden sonst an ihr Einkaufserlebnis haben - und dennoch lieben die Kunden in Übersee den deutschen Lebensmittelanbieter. Nun will Aldi mehr als 5 Milliarden US-Dollar in die Modernisierung bestehender Filialen investieren, um die Marktpräsenz in den USA weiter auszubauen. Das deutsche Unternehmen muss sich dabei gegen die amtierenden Marktführer wie Walmart, Costco, Krogers und Albertsons behaupten. Doch Aldi zeigt sich zuversichtlich und konzentriert sich auf die Erweiterung des Sortiments, den Bau neuer Filialen und die Modernisierung der bereits bestehenden Märkte.

Aldi-Lieferservice

Um die Marktpräsenz in den USA weiter auszubauen verfolgt Aldi mittlerweile mehrere Pläne. Einer davon ist von Amazon abgeschaut und soll den Kunden ermöglichen, Ware im Internet zu bestellen. Jedoch steht der Einkauf dann nicht wie bisher in der jeweiligen Filiale zum Abholen bereit, sondern das angestrebte Ziel ist es, dem Käufer die Lebensmittel innerhalb einer Stunde nach Hause zu liefern. Bereits letztes Jahr hatte Aldi den Liefer- und Abholservice in einigen Filialen getestet, doch dieser soll nun erheblich erweitert und optimiert werden, sodass ein Kunde zum Einkaufen gar nicht mehr das Haus verlassen muss. Die Zusammenarbeit mit dem Lieferdienst Instacart besteht bereits und mit dem Herunterladen der Aldi-App, können Bestellungen selbst vom Smartphone aus getätigt werden.

Aldi überzeugt die Kunden in den USA

Bei den Amerikanern punktet Aldi besonders durch seine Discounter-Preise und hat sich damit zu einem der beliebtesten Supermärkte in den USA gemausert. Die Durchschnittspreise liegen um die 15 Prozent niedriger als bei den US-amerikanischen Konkurrenten und kommen bei den Kunden vor Ort besonders gut an. Jedoch umfasst das Sortiment in den Supermärkten des deutschen Anbieters überschaubare 1.400 Artikel, während die anderen Supermarktbetreiber mit mehr als 100.000 Artikeln ins Rennen gehen. Und dennoch sind die Kunden begeistert von den deutlichen Kostenvorteilen und strömen regelmäßig in die Aldi-Filialen. Das Konzept des deutschen Discounters kann überzeugen, sei es durch niedrige Preise, eine überschaubare Einkaufsfläche oder die Möglichkeit der Lieferung ins Büro oder nach Hause, sodass Aldis Erfolgsgeschichte in den USA weitergeht.

