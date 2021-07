Karriere-Tipps der Ex-Chef-Redakteurin Arianna Huffington

Arianna Huffington ist eine Powerfrau. Auch mit 71 Jahren ist die ehemalige Chef-Redakteurin der "The Huffington Post" immer noch als Geschäftsführerin in ihrem Medienberatungsunternehmen Thrive Global tätig und gilt als Inspiration für tausende ambitionierte Arbeitnehmer auf der ganzen Welt.

Allerdings lief es in der Karriere der erfolgreichen Geschäftsfrau nicht immer so rund: Im Jahr 2007 erlitt Huffington einen Zusammenbruch, ausgelöst durch den Schlafentzug und die Erschöpfung der letzten Arbeitstage. Huffington schlug mit dem Kopf auf dem Schreibtisch auf und wachte ein paar Stunden später mit einem Schnitt über dem Auge und einem gebrochenen Wangenknochen auf.

Die Verletzung diente der Chef-Redakteurin als Weckruf: Fortan beschäftigte sich die zweifache Mutter viel mit dem Erhalt psychischer und physischer Gesundheit im stressigen Arbeitsumfeld und ruft Führungskräfte in aller Welt dazu auf, das leibliche Wohlergehen mit dem Erfolg zu verbinden. Das sind die wichtigsten Karriere-Tipps, die Arianna Huffington im Laufe ihres Arbeitslebens gegeben hat.

Mikroschritte würdigen

Ziele sind wichtig, doch sollte man seine Konzentration im Geschäftsumfeld Arianna Huffington zufolge nicht vollständig auf die langfristigen Ziele lenken. Gegenüber BNN Bloomberg betont Huffington in einem Interview, wie wichtig es sei, auch die kleineren Erfolge zu würdigen. Hierfür rät die ehemalige Chef-Redakteurin, die eigenen Ziele in Mikroschritte - kleine, umsetzbare und wissenschaftsbasierte Schritte - aufzuteilen, durch die man flexibel auf Veränderungen im Leben oder im Arbeitsalltag reagieren kann. Der Grund: Je kleiner die Ziele, die man sich setzt, desto schwerer ist es auch, an diesen zu scheitern.

Meetings minimalistisch halten

Einen weiteren Tipp hat die erfolgreiche Redakteurin für alle Arbeitnehmer und Führungspersonen, die im Rahmen ihrer Arbeit häufig an Meetings teilnehmen. Der 71-jährigen Geschäftsfrau zufolge ist es nämlich ratsam, Meetings möglichst klein und minimalistisch zu halten: "Das gibt den Teilnehmenden nicht nur das Gefühl, präsent und stärker miteinander vernetzt zu sein, auch werden Meetings dadurch fokussierter, produktiver und kürzer", meint Huffington nach Blog-Berichten des Softwareunternehmens Asana. Vor allem Multitasking solle man während der Gesprächsrunden vermeiden, meint Huffington, um die eigene Konzentration voll und ganz auf das Meeting legen zu können. Das führt dazu, dass der Output der Gesprächsrunde sehr viel zufriedenstellender ist - realistischere Pläne für die Zukunft sind laut der Thrive Global-Geschäftsführerin die Folge.

Pausen wahrnehmen

Aus eigener Erfahrung gibt die erfolgreiche Geschäftsfrau und Mutter allen Arbeitnehmern einen weiteren Tipp, um langfristig erfolgreich in der Arbeitswelt zu sein. So ist es nach der Redakteurin unbedingt notwendig, auch regelmäßige, über den Tag verteilte Pausen zu machen. Vor allem beim Essen sollte man sich eine Pause gönnen, um neue Kraft zu sammeln und die leeren Energiespeicher wieder aufzufüllen: "Selbst wenn Sie sich dafür 20 Minuten Zeit nehmen, lädt es mehr auf als das, was so viele von uns tun, das Mittagessen während der Arbeit", meint Huffington den Berichten des Make-It Portals der CNBC zufolge. "Bringen Sie einen Kollegen mit in eine Cafeteria oder gehen Sie an einen Tisch abseits Ihres Schreibtisches in Ihrem Büro und essen Sie zu Mittag", rät die erfolgreiche Powerfrau weiterhin allen Geschäftsleuten. Denn angemessene Pausen steigern die Produktivität und sorgen gleichzeitig dafür, dass das Stresslevel auf einem niedrigen Niveau bleibt.

Fehler sind Teil des Erfolgs

Übertriebener Perfektionismus kann nach Huffington außerdem schnell dazu führen, dass man wichtigen Entscheidungsschritten und Taten aus dem Weg geht, um Fehler zu vermeiden. Doch gerade diese Fehler sind nach Thrive Global-Geschäftsführerin Arianna Huffington wichtig, um langfristig erfolgreich zu werden: "Fehler ist nicht das Gegenteil von Erfolg; es ist ein Teil des Erfolgs", meint sie dem Karriereportal Strategies for Influence zufolge. Denn nur wer Fehler macht, kann auch aus diesen lernen und anschließend große Erfolge erzielen. Daher rät Huffington allen ambitionierten Führungskräften und Arbeitnehmern, die Sorge nach der ständigen Perfektion im Arbeitsalltag möglichst schnell hinter sich zu lassen: "Der schnellste Weg, den Kreislauf des Perfektionismus zu durchbrechen und furchtlos zu werden, besteht darin, die Idee aufzugeben, es perfekt zu machen - ja, Unsicherheit und Unvollkommenheit anzunehmen", meint sie in einem ihrer früheren Interviews.

Ausreichend schlafen

Dass ausreichend Schlaf für eine erfolgreiche Karriere wichtig ist, haben mittlerweile mehrere Größen wie Amazon-Gründer Jeff Bezos oder Microsoft-Gründer Bill Gates eingesehen. Arianna Huffington predigt diese Tatsache bereits seit Jahren, ihrer Meinung nach brauchen Unternehmer sieben bis neun Stunden Schlaf pro Nacht, um einen erfolgreichen Arbeitstag zu haben: "Wir sagen, dass ein guter Tag in der Nacht zuvor beginnt ", heißt es von Huffington der CNBC zufolge. "Wenn wir uns Zeit zum Schlafen und Aufladen nehmen, sind wir als Unternehmer und als Führungskräfte effektiver", erklärt sie weiter. Dies äußere sich in einer Vielzahl von positiven Effekten, meint Arianna Huffington: Zum einen erhöht ausreichend Schlaf die kognitive Leistungsfähigkeit, man trifft bessere Entscheidungen. Auch sei man nach der Chefredakteurin weniger anfällig für Stress, falls Dinge im Geschäftsumfeld schief gehen.

Pauline Breitner / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ovidiu Hrubaru / Shutterstock.com, drserg / Shutterstock.com