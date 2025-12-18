Extra Cash

Die wichtigste Information gleich vorweg: Die Deutsche Rentenversicherung zahlt kein Weihnachtsgeld und auch keine Weihnachtsbeihilfe. Eine gesetzliche Grundlage für solche Sonderzahlungen existiert nicht.

Wie Rentner trotzdem Weihnachtsgeld erhalten können

Trotzdem können Rentner durchaus in den Genuss eines Weihnachtsgeldes kommen, wie Bürger & Geld berichtet. Voraussetzung ist, dass sie zusätzlich zur Rente arbeiten und ihr Arbeits- oder Tarifvertrag eine entsprechende Zahlung vorsieht. Einen pauschalen gesetzlichen Anspruch auf Weihnachtsgeld gibt es in Deutschland nicht - hier entscheidet allein die vertragliche Regelung.

Wie verbreitet ist Weihnachtsgeld überhaupt?

Rund 51 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland erhalten Weihnachtsgeld. Die Unterschiede zwischen den Regionen sind groß: In Westdeutschland profitieren etwa 53 Prozent der Beschäftigten davon, in Ostdeutschland nur rund 41 Prozent. Besonders häufig wird die Sonderzahlung in tarifgebundenen Unternehmen geleistet, berichtet der Spiegel.

Was erwerbstätige Rentner beachten müssen

Wer als Rentner arbeitet und Weihnachtsgeld erhält, muss zunächst nichts veranlassen. Die Auszahlung erfolgt automatisch über den Arbeitgeber. Allerdings zählt die Zahlung als Einkommen aus Erwerbstätigkeit und kann somit steuerpflichtig sein - abhängig von Freibeträgen und dem Gesamteinkommen. Auch Rentner, die zusätzlich Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung erhalten, können Weihnachtsgeld bekommen. Allerdings kann die Zahlung auf die Grundsicherung angerechnet werden, falls die Hinzuverdienstgrenzen überschritten werden.

Wie hoch fällt Weihnachtsgeld aus?

Eine gesetzliche Regelung zur Höhe gibt es nicht. Üblich sind 50 bis 100 Prozent eines durchschnittlichen Monatsgehalts, wie die Sparkasse berichtet. Das Weihnachtsgeld landet in der Regel zusammen mit dem Novembergehalt auf dem Konto. So steht es rechtzeitig für die Weihnachtseinkäufe zur Verfügung.

Doppelter Vorteil als Rentner

Wer im Ruhestand weiterarbeitet, profitiert neben dem Weihnachtsgeld noch von einem weiteren Vorteil: Wie der Sozialverband Deutschland erklärt, erhöhen zusätzliche Beitragsjahre langfristig sogar die Rente. Ein Vorteil, der häufig übersehen wird - und das Fest ein wenig versüßen kann.

Redaktion finanzen.net