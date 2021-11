Bundesliga-Sammelkarten: Fantasy-Football-Startup Sorare nimmt die Bundesliga in die Plattform auf

Das Fantasy-Football-Startup Sorare

Das Startup Sorare stellt ein Fantasy-Football-Spiel für Fans bereit, welches auf NFTs in Form von Sammelkarten basiert. Die Sammelkarten sind in der Ethereum-Blockchain tokenisiert, womit das Unternehmen Kryptowährungen und den Fantasy-Sport zusammenbringt. Als Nutzer kann man Sammelkarten verschiedener Spieler aus der ganzen Welt kaufen und diese über den Transfermarkt wieder verkaufen. Außerdem kann man mit seinen gesammelten Karten eine Mannschaft aufstellen und mit anderen Nutzern um verschiedene Preise spielen.

Der Fantasy-Sport ist, wie Sorare auf der eigenen Website erklärt, ein wachsender Bereich. Im Jahr 2019 sollen mit Fantasy-Sport über 15 Milliarden Euro Umsatz auf der ganzen Welt erwirtschaftet worden sein. Fachleute sollen davon ausgehen, dass der jährliche Umsatz bis zum Jahr 2027 auf über 40 Milliarden Euro steigen wird.

Erfolgreiche Finanzierungsrunde

Erst am Anfang des Jahres 2021 konnte das französische Startup eine Finanzierungsrunde erfolgreich abschließen, wie die GRÜNDERSZENE berichtet. Ganze 40 Millionen Euro erhielt das Unternehmen von prominenten Investoren, darunter zum Beispiel der Fußball-Manager Oliver Bierhoff. Außerdem konnte das Unternehmen Investoren wie den Reddit-Mitbegründer Alexis Ohanian, den deutschen Profi-Fußballer André Schürrle sowie den spanischen Fußballprofi Gerard Piqué für sich gewinnen. Auch der Präsident des Bundesverbands Deutsche Startups, Christian Miele, investierte in der Runde mit seiner Wagniskapitalfirma Headline.

Die Bundesliga bei Sorare

Am 6. Oktober 2021 gab Sorare auf der eigenen Website bekannt, dass von nun an auch die gesamte Bundesliga unter den Sammelkarten zu finden sein wird. Ab Ende Oktober sollen die Bundesliga-Sammelkarten auf der Plattform verfügbar sein, heißt es in dem Bericht. Zuvor waren nur die beiden deutschen Mannschaften FC Bayern München und Bayer 04 Leverkusen sowie zu EM-Beginn die deutsche Nationalmannschaft auf der Plattform erhältlich. Ab wann die 2. Bundesliga folgt, sei jedoch noch nicht klar. Ab 2022 soll das französische Startup außerdem die Sorare Moments präsentieren. "Dabei werden die wichtigsten Szenen der Saison in Form von kurzen Videos festgehalten, die dann in limitierter Auflage zum Kauf angeboten werden.", heißt es dazu in der Mitteilung.

