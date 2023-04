Startup Humane: 100 Millionen US-Dollar für KI-Firma von Ex-Apple-Angestellten

Startup gespickt mit Ex-Mitarbeitern renommierter Technologieunternehmen

Im Jahr 2018 gründeten die ehemaligen Apple-Mitarbeiter und Eheleute Bethany Bongiorno und Imran Chaudhri das Startup Humane. Während Bongiorno als Softwaremanagerin mit Führungsverantwortung für den US-amerikanischen Technologiekonzern arbeitete, war Chaudhri über 20 Jahre als Designer für Apple tätig. Neben den Gründern arbeiten weitere ehemalige Mitarbeiter namhafter Unternehmen für das Startup Humane. Teil des Teams sind beispielsweise ein ehemaliger Apple-Antennenspezialist, ein Mitarbeiter, der am Magsafe-Ladedock gearbeitet hat und eine Designerin, die früher bei Fitbit und Uber tätig war, wie der Tagesanzeiger berichtet.

Unklarheit über Produkt von Humane

Über das Produkt des Unternehmens selbst ist relativ wenig bekannt, obwohl die Gründung des Startups bereits mehr als vier Jahre zurückliegt. Das Unternehmen selbst gibt an, die Entwicklung und Nutzung Künstlicher Intelligenz (KI) vorantreiben zu wollen. Der Tagesanzeiger berichtet von Gerüchten, wonach Humane an einem KI-Produkt arbeite, welches einerseits die "Computerzukunft" einleiten und andererseits die Abhängigkeit der Menschen vom Smartphone minimieren soll. Was genau sich hinter diesen unkonkreten Ankündigungen verbirgt, ist unklar. Patente des Unternehmens für Wearables, Laserprojektoren, Fruchtbarkeitstracker und Kameras könnten laut Tagesanzeiger darauf hindeuten, dass Humane an einer Art Armband arbeite, welches mittels eines Projektors die eigene Handfläche oder den eigenen Arm als Bildschirm nutzen könnte. Das Unternehmen hat angekündigt, noch im Frühjahr dieses Jahres mehr preiszugeben. Ob Humane zu diesem Zeitpunkt bereits ein fertiges Produkt vorstellen wird oder den Zeitpunkt lediglich zur Veröffentlichung weiterer Informationen nutze, sei laut Tagesanzeiger nicht bekannt.

Humane überzeugt Investoren

Trotz der vielen Unbekannten rund um Humane und das Produkt des Unternehmens, konnte das Startup bereits beträchtliche finanzielle Mittel von Investoren akquirieren. Wie aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervorgeht, hat das Startup jüngst im Rahmen einer Series-C-Finanzierungsrunde weitere 100 Millionen US-Dollar eingesammelt. Neben den bereits bestehenden Investoren Tiger Global, QUALCOMM Ventures, Valia Ventures, Forerunner Ventures, Lachy Groom und Sam Altman, Gründer von OpenAI, entschieden sich auch neue Kapitalgeber für ein Investment in Humane. Angeführt von der Venture Capital Firma Kindred Ventures waren SK Networks, Microsoft, LG Technology Ventures, Volvo Cars Tech Fund, Top Tier Capital, Hudson Bay Capital und Socium Ventures ebenfalls bereit, Geld zur Verfügung zu stellen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, beläuft sich das seit Gründung des Startups im Jahr 2018 von Investoren zur Verfügung gestellte Kapital auf insgesamt 241 Millionen US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock.com